Soen: Bassist Zlatoyar steigt vorübergehend aus

Soen haben dieses Jahr eine ganze Reihe Termine auf der Agenda. Nach einer ausgedehnten Tournee durch Südamerika folgt der Festival-Sommer. Bassist Oleksii „Zlatoyar“ Kobel hat sich jüngst dazu entschieden, diese Termine nicht wahrzunehmen, wie die Band in den Sozialen Medien verkündet:

Empfehlung der Redaktion Das Album des Monats 09/2023: Soen MEMORIAL Progressive Metal Soen wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Primal Fear, Alice Cooper und Kvelertak auf die Plätze verweisen. „Unser Bassist Zlatoyar hat die Entscheidung getroffen, sich eine Pause von Soen zu nehmen. Auch wenn wir ihn in der Band und auf der Bühne vermissen werden, unterstützen und respektieren wir seine Entscheidung und sein Bedürfnis natürlich voll und ganz. Wir sind zutiefst dankbar für alles, was er in den letzten vier Jahren beigetragen hat. Wir wünschen ihm nur das Beste während dieser Pause und freuen uns darauf, was die Zukunft bereithält.“

Auch Befürchtungen um mögliche Konzertabsagen werden zugleich aus dem Weg geräumt: „Soen werden weitermachen. Alle gebuchten Shows werden wie geplant stattfinden und wir können es nicht erwarten, weitere Neuigkeiten mit euch zu teilen.“

Wie Phönix aus der Asche

Diese Neuigkeiten folgen auf dem Fuß, als Soen verkünden: „Wie ein Phönix, der aus der Asche aufersteht, kehrt Stefan Stenberg für ein weiteres kraftvolles Abenteuer in die Reihen von Soen zurück! Als wichtiger Teil der klassischen Besetzung hat seine Präsenz den Klang, die Energie und die Essenz von Soens Reise geprägt. Und jetzt geht dieses Erbe weiter. Mit Stefan zurück im Team verspricht die bevorstehende Reise geradezu monumental zu werden. Macht euch bereit – das ist erst der Anfang.“

Auch Stenberg, der bereits von 2013 bis 2020 bei Soen am Bass stand, teilt die Freude an seiner Rückker via Instagram: „Ich bin so glücklich und dankbar für die Gelegenheit, zurückzukommen und wieder ein Teil von Soen zu sein! Ich freue mich wirklich auf all die schönen Zeiten, die vor uns liegen und darauf, euch alle wieder zu treffen und für euch zu spielen!“ Schließlich bedankt er sich noch „für all die herzlichen Kommentare“ infolge der Ankündigung.

