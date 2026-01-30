Toggle menu

Klage gegen Steven Tyler wegen Missbrauch darf weitergehen

Hat keinen Bock auf ungefragte Selfies: Steven Tyler
Steven Tyler
Foto: FilmMagic, Debra L Rothenberg. All rights reserved.
von
Eine der Klagen gegen Aerosmith-Frontmann Steven Tyler wegen sexuellen Missbrauchs darf in Kalifornien fortgeführt werden.
Aerosmith-Frontmann Steven Tyler wurde schon von mehreren Frauen angeklagt, er habe sie in den Siebzigern sexuell missbraucht. Darunter auch Julia Misley, ehemals Holcomb, die ihn wegen sexueller Nötigung einer Minderjährigen und Nötigung zu einer Abtreibung anklagte.

Klage geht in Kalifornien weiter

Los Angeles-County-Richterin Patricia A. Young wies Misleys Klagen wegen angeblichen Missbrauchs in Oregon, Washington und Massachusetts ab. Dabei berief sie sich auf die Gesetze zum Schutzalter und zur Verjährungsfrist in den jeweiligen Bundesstaaten. Die in Kalifornien erhobenen Anklagen gegen Steven Tyler können jedoch weiterverfolgt werden.

Die Richterin machte ihren Entschluss so deutlich, dass einer von Misleys Anwälten vorgeschlagen haben soll, sein Team könne einfach eine geänderte Klage einreichen, in der es in erster Linie um die Vorwürfe in Kalifornien geht, „um das Verfahren zu beschleunigen.“ Young habe aber eher dazu tendiert, Steven Tylers Antrag auf Abweisung der Ansprüche außerhalb Kaliforniens zuzustimmen, wie Rolling Stone berichtet.

Maßgeschneiderte Entscheidung

In diesem Fall wäre eine Wiederholung der Klage ausgeschlossen. Die Richterin habe um mehr Zeit gebeten, um eine maßgeschneiderte Entscheidung ausarbeiten zu können, so Rolling Stone. Sie wolle die Klagegründe (sexuelle Nötigung, sexuelle Gewalt und vorsätzliche Zufügung seelischer Qualen) einschränken, ohne sie vollständig abzuweisen. Im Normalfall würden jedoch ganze Klagegründe abgewiesen, nicht nur Teile davon.

Julia Misley wirft Steven Tyler vor, er habe sie sexuell missbraucht, als sie 16 und er 25 Jahre alt war. Tyler selbst schreibt in seiner Autobiografie ‘Does The Noise In My Head Bother You?’ über sein Verhältnis mit Misley, ohne dabei ihren Namen zu nennen. Der Zeitraum und die Erzählungen decken sich jedoch.

In dem Buch heißt es: „Ich war so verliebt, dass ich fast eine Teenie-Braut gehabt hätte. Ich schlief ein paar Nächte bei ihren Eltern zu Hause, und sie verliebten sich sofort in mich. Sie unterschrieben Papiere, damit ich die Vormundschaft bekam und nicht verhaftet wurde, wenn ich sie in andere Bundesstaaten mitnahm.“ Misley sagt hingegen, in den drei Jahren darauf sei sie für Tyler herangezogen worden und als beeinflussbarer Teenager „in der Rock’n’Roll-Kultur verloren“ gewesen sei.


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

aerosmith Gericht Klage Minderjährige sexueller missbrauch Steven Tyler
