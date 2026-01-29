Toggle menu

Guns N‘ Roses wollen vollwertiges Album aufnehmen

Guns N’ Roses-Gitarrist Slash
Guns N’ Roses-Gitarrist Slash
Foto: PR, Gene Kirkland, Baked Potato. All rights reserved.
von
Guns N' Roses haben zuletzt reichlich aufpoliertes Archivmaterial veröffentlicht. Nun wollen sie ein vollwertiges Album aufnehmen.
Immer wieder erklärten Guns N‘ Roses in den vergangenen Jahren vollmundig, die Band würde an neuer Musik arbeiten. Erschienen sind bisher vor allem überarbeitete Reste aus den Sessions zum vergangenen Studioalbum CHINESE DEMOCRACY (2008). Das Vorhaben eines vollwertigen Albums ist damit allerdings nicht vom Tisch wie Gitarrist Slash erklärte. Laut ihm wollen Guns N‘ Roses auch weiterhin an einem vollwertigen Longplayer arbeiten.

Nicht nur halbe Sachen

Mit den beiden Songs ‘Atlas’ und ‘Nothing’ veröffentlichten Guns N‘ Roses vergangenes Jahr zwei weitere neue Songs. Es waren die ersten seit ‘The General’ und ‘Perhaps’ von 2023. „Es ist gut, ein paar Songs zu haben, die wir promoten, und anschließend eine richtig lange Tour spielen. Sie wird von Ende März bis Ende Dezember andauern. Es ist aufregend, weil wir wieder in die USA kommen, was das erste Mal seit Langem ist“, erklärte Slash in einem Interview mit Sylvia Alvarado. Ersetzen soll diese Arbeitsweise ein vollwertiges Studioalbum allerdings nicht. Die vielen Einzel-Songs seien vielmehr den Umständen ihrer Entstehung geschuldet.

„Ich denke, wir tun das in erster Linie, weil wir nur ein paar Songs neu aufgenommen haben – hier ein paar, da ein paar. Das waren die letzten beiden, die noch fehlten, und wir haben sie nicht einmal direkt nacheinander aufgenommen. ‘Nothin’ war einer davon, und ‘Atlas’ entstand zu einem anderen Zeitpunkt, aber sie waren noch nicht veröffentlicht“, so der Musiker weiter.

„Also bringen wir sie jetzt heraus. Und dann gibt es wirklich keine alten Neuauflagen mehr zu veröffentlichen. Ich denke, wir werden all diese Songs auf einem Album zusammenstellen und als Gesamtpaket veröffentlichen. Und das nächste Album wird dann komplett aus neuen, eigenen Songs bestehen und ein richtiges Album sein.“


