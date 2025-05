Paul Di'Anno verstarb im Oktober 2024. Ihm zu Ehren soll in Kürze ein Album erscheinen, das bislang unveröffentlichtes Material enthält.

Paul Di’Anno ist Ende der Siebziger als Frontmann von Iron Maiden bekannt geworden. Am 21. Oktober 2024 ist er im Alter von 66 Jahren, nach Jahren gesundheitlicher Probleme, verstorben. Bis zu seinem Tod hat der Sänger an zahlreichen musikalischen Projekten mtigewirkt. So gründete er 2014 die Band Architects Of Chaoz, mit der er im Mai 2015 das Album THE LEAGUE OF SHADOWS veröffentlichte. Es sollte die einzige Platte der Formation bleiben. In Gedenken Am 16. Mai 2025 – einen Tag vor Paul Di’Annos Geburtstag – soll IN MEMORY OF via Metalville Records erscheinen. Das Album sei eine Zusammenstellung der „besten…