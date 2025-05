Am kommenden Sonntag ist Muttertag. Neben Blumengeschäften und Pralinenfabrikanten legen sich auch Bands ins Zeug, um passende Merchandise-Artikel für diesen schönen Anlass anbieten zu können. Neben den Merch-Vorreitern Kiss sind vor allem Ghost hierbei gewieft. So hatten Tobias Forge und Co. limitierte Stückzahlen eines T-Shirts, einer Grußkarte sowie — natürlich — eines Dildos im Angebot.

Hatten, weil sämtliche Kontingente bereits ausverkauft sind. Im Rahmen der „Mother’s Day Collection“ waren 144 Ghost-Shirts, 300 Grußkarten und 666 sogenannte „Ghildos“ exklusiv bei Rockabilia zu haben. Bei der Wortkreation „Ghildo“ denken ältere Semester unweigerlich an deutschen ESC-Beitrag von 1998 ‘Guildo hat euch lieb’ von Schlagerbarde Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe. Nun heißt es also: „Ghildo hat euch lieb“. Inzwischen ist auf der Website des Shops nur mehr die Werbung für die Muttertagskollektion zu sehen, die einzelnen Artikelseiten hat man bereits wieder offline genommen.

Gängiger Modus operandi

Der aus Silikon hergestellte Dildo kam jedenfalls ganz in violett daher, war im Prinzip eine kleine Papa V Perpetua-Statue und umfasste eine angemessene Länge von knapp 18 Zentimetern. Der Kostenpunkt für den Freudenstab lag bei 130 US-Dollar (circa 115 Euro). Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Ghost einen Dildo als Fan-Artikel verkauften: 2013 und 2017 kam der künstliche Penis sogar in goldener Optik daher, 2023 dann ganz in schwarz. Wirklich schocken dürften die „Ghildos“ niemanden, immerhin ist solch freizügiges Merch mittlerweile gang und gäbe — siehe Rammstein und Till Lindemann.

