Ghost legen offenbar Dildo-Set neu auf

auch interessant

Ghost teasern derzeit mit einem kurzen Video etwas, das wie die Neuauflage eines legendären Merchandise-Produkts aussieht. Von außen sieht der Gegenstand wie ein Buch aus, darauf stehen allerdings die zwei Worte „Phallos Mortuus“. Dies ruft Erinnerungen an das originale „Phallos Mortuus Ritual Boxset“ wach, das unter anderem einen Dildo (in Form eines Papa Emeritus), einen Analplug, eine Scheidungsurkunde und ein T-Shirt enthielt.

Freitag, der 13.

Die Spekulationen in den Weiten des Internet gehen nun dahingehend, dass Ghost dieses ikonische Merch-Item neu auflegen. Noch ist jedoch nicht bekannt, was sich in der Box verstecken wird. In dem Video heißt es anfangs lediglich: „Nachricht von der Geistlichkeit: Wir wollen euch informieren.“ Dann wird die wie ein Buch aussehende Schachtel aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. Und am Schluss wird noch ein Datum eingeblendet: der 13. Oktober.

Empfehlung der Redaktion Ghost arbeiten an einem Konzertfilm Heavy Metal Laut Tobias Forge haben Ghost eine Menge Bildmaterial vergangener Auftritte zusammengetragen, aus dem in naher Zukunft ein Film entstehen soll.

Sprich: Heute werden Bandboss Tobias Forge und Co. demnach verkünden, was sich hinter dieser Ankündigung verbirgt. Ein Aspekt des Ganzen fehlt: So steht auf der Box neben „Phallos Mortuus“ auch „Infestissumam X“. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass die Merchandise-Veröffentlichung in irgendeiner Form etwas mit dem zehnten Jubiläum von INFESTISSUMAM, dem zweiten Studioalbum der schwedischen Okkult-Metaller, zu tun hat. Das originale „Phallos Mortuus Ritual Boxset“ wurde 2013 in einer limitierten Stückzahl von lediglich 250 Exemplaren rausgebracht.

IMPERA VON GHOST BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.