Ghost-Film kommt in Juni in die Kinos

Ghost haben Neuigkeiten zu ihrem Konzertfilm. Zum einen heißt der Streifen ‘Rite Here Rite Now’ — in Anlehnung an die Textzeile „Are you ready to swear right here, right now before the devil“ aus ihrem Hit ‘Square Hammer’. Zum anderen kommt der Film weltweit im Sommer ins Kino — und zwar ausschließlich am 20. und 22. Juni. Einen angemessener Trailer zu ‘Rite Here Rite Now’ gibt es ab 9. Mai zu sehen.

Tickets kann ab diesem Tag auf ritehereritenow.com buchen. Das Lichtspiel von Ghost soll eine Mischung aus einem Konzertfilm und einer Handlung werden, die die Geschichte der Videoreihe der Gruppe fortführt. Regie führte Bandboss Tobias Forge selbst in Zusammenarbeit mit Alex Ross Perry. Die Live-Aufnahmen dafür gingen im vergangenen September im Kia Forum in Los Angeles über die Bühne. Laut Pressemitteilung dürfen die Zuschauer „eine vollkommen einzigartige, phantasmagorische Mischung“ erwarten — inklusive Fan-Favoriten von allen fünf Studioalben sowie ‘Mary On A Cross’.

Eine fesselnde Geschichte

Des Weiteren treten ein paar bekannte Gesichter aus den Story-Videos der Formation auf, die allesamt hinter den Kulissen mit Papa Emeritus IV. interagieren, dessen Zukunft und Schicksal in den Händen des Ministeriums liegt. Darüber hinaus veröffentlichen Ghost gewiss auch einen Soundtrack zu ‘Rite Here Rite Now’. Als Verleih fungiert Trafalgar Releasing. Popecorn Cinematic Pictures zeichnet als Produktionsfirma verantwortlich — mithilfe von Produzenten wie Kristen Mulderig, Rick Sales, Craig Butta und Jonas Åkerlund.

„Vor über einem Jahrzehnt, als Ghost bei Loma Vista unter Vertrag kamen, fragte mich Tom Whalley (der Eigentümer und CEO), nach der Geschichte hinter der Band“, plaudert Ghost-Mastermind Forge aus dem Nähkästchen. „Er hielt eine Story für essenziell, um neue Fans zu begeistern. Ich antwortete, weil wir ein neues Baby wären und, viel wichtiger, eine anonyme Baby-Band wären, gebe es nicht wirklich eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Jedenfalls noch nicht. Doch ich sagte ihm, wenn er eine Story will, könnte ich mir eine ausdenken. Dieser Film ist die Frucht dieses Gesprächs.“

