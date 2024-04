Ghost teasern ihren Kinofilm an

Das jüngste Projekt von Ghost ist bekanntlich eine Art Konzertfilm. Die Arbeiten an dem Streifen scheinen mittlerweile recht weit fortgeschritten zu sein. Denn Band-Mastermind Tobias Forge und Co. haben gerade ein erstes Teaser-Video in den Sozialen Medien dazu gepostet (siehe unten). In dem rund 30 Sekunden langen Clip heißt es, der noch unbetitelte Film soll „bald weltweit in die Kinos kommen“.

Das Live-Material für den Konzertfilm haben Ghost im September 2023 bei zwei Shows im Forum im kalifornischen Inglewood aufzeichnen lassen. Die Zuschauer durften hierbei keine elektronischen Geräte mit in die Location nehmen. Handys und Smartwatches mussten die Gäste abgeben. Im Interview mit dem britischen Metal Hammer wurde Forge gefragt, ob der Streifen Ähnlichkeiten mit ‘Through The Never’ ausweist — der Konzertfilm von Metallica hatte nämlich auch eine Nebenhandlung. Tobias entgegnete: „In dem Sinn, dass es ein Konzertfilm in Kombination mit etwas anderem ist…“

Des Weiteren gab der Ghost-Chef zu Protokoll: „Als ich es zuerst zusammenstellte, dachte ich mir, ich würde in Ohnmacht fallen, weil es viel gibt, woran man denken muss. Doch dann sagte ich mir: Nein, denk einfach überhaupt gar nicht daran. Ich habe auch nie ein Publikum so interagieren gesehen, seit ich in einer Band war, die in Clubs spielt. Das waren die besten Shows, die ich jemals mit Ghost gespielt habe, einfach weil ich diese verdammten Smartphones nicht sehen musste. […] Es wird ein Film mit einem Konzertelement werden. Vieles von den L.A.-Konzerten wird Teil dieses Projektes sein.“

