Slayer treten 2025 noch einmal live auf. Und zwar holen Kerry King und Co. die eine diesen Herbst ins Wasser gefallene Festivalshow nach.

Slayer haben kürzlich zumindest zwei (von drei geplanten) Reunionshows in den USA gespielt -- und zwar am 22.9. beim Riot Fest in Chicago sowie am 10.10. beim Aftershock Festival in Sacramento. Der Auftritt beim Louder Than Life Festival fiel extremem Wetter in Folge eines Hurrikans zum Opfer. Die Organisatoren von Danny Wimmer Presents nahmen den Ausfall jedoch sportlich und kündigen die Thrash-Titanen nun einfach für nächstes Jahr an. Deswegen werden sich Slayer folglich beim Louder Than Life Festival 2025 die Live-Ehre geben, welches vom 18. bis 21. September auf den Highland Festival Grounds des Kentucky Exposition Center in Louisville, Kentucky…