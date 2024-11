Till Lindemann kommt 2025 auf Tournee

auch interessant

Sachkundige Fans wissen: Till Lindemann war diesen Herbst in Übersee auf Tour. Als Solokünstler trat der Rammstein-Frontmann in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie beim Knotfest in Brasilien auf. Was jedoch nächstes Jahr beziehungsweise nächsten Herbst angeht, können sich geneigte Konzertbesucher auf eine ausgedehnte Live-Reise durch Europa freuen.

Empfehlung der Redaktion

So lässt der Musiker vermelden: „Till Lindemann, außergewöhnlicher Künstler und Sänger der Industrial Metal-Gruppe Rammstein, wird dem Publikum 2025 einen Einblick in die Tiefen seiner Welt gewähren. Von Ende Oktober bis Ende des Jahres können sich Fans auf mehr als 25 rohe und komplett neu entworfene Arena-Shows im Rahmen seiner Solo-‚Meine Welt‘-Tour durch 17 Länder in Europa freuen.“ In welche Länder und Städt es dabei konkret geht, hat der gebürtige Leipziger noch nicht verraten. Hierzu soll es in Kürze Neuigkeiten auf seiner Website geben.

Frisch konzipiert

Doch damit nicht genug: Neben den bereits erwähnten Headliner-Gastspielen nimmt das Rammstein-Aushängeschild kommendes Jahr auch ein paar Festivals in Visier. „Im Sommer 2025 wird Till Lindemann zu seiner erste Solo-Festival-Tour aufbrechen. Mit im Gepäck sind die charakteristisch kraftvollen Songs und Texte des weltberühmten Künstlers, so können die Zuschauer außergewöhnliche Darbietungen auf ihren Lieblings-Festivals in ganz Europa erwarten.“

RAMMSTEIN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Hierfür stehen sogar schon drei Termine fest: So macht Lindemann am 4. Juli beim Sommerpalooza in Erfurt Halt. Am 6. Juli spielt er beim Lucca Summer Festival in Italien auf. Und am 11. Juli beehrt er das Masters Of Rock im tschechischen Vizovice mit seiner Anwesenheit. Darüber hinaus sollen weitere Festivalgigs angekündigt werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.