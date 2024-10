Tesla veröffentlichen EP in limitierter Auflage

Foto: Frank C. Dünnhaupt. All rights reserved.

auch interessant

Noch vor ein paar Wochen erklärte Tesla-Sänger Jeff Keith, dass die Band keine Langspieler mehr veröffentlichen wolle, da dies „zu viel Zeit in Anspruch nimmt.“ Vielmehr wolle man die „Zeit und Energie nutzen, um live zu spielen.“ Nun war Bassist Brian Wheat mal wieder zu Gast bei ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ und hatte eine Ankündigung in petto.

Empfehlung der Redaktion Tesla wollen nur noch Singles veröffentlichen Hard Rock Für Tesla liegt das Thema Ruhestand zwar noch in weiter Ferne, ein komplettes Album aufzunehmen, kommt für die Hard Rocker jedoch nicht in Frage. Auf die Pläne für die kommenden Wochen angesprochen, antwortete Wheat: „Na ja, nächsten Monat spielen wir noch ein paar Shows, und am 29. November veröffentlichen wir eine limitierte EP. ALL ABOUT LOVE wird auch einen brandneuen Titel enthalten, den wir schon ein paar Monate live gespielt haben. Zudem werden ein paar andere Versionen davon und einige Überraschungen enthalten sein. Es wird also eine brandneue Tesla-EP herauskommen.“

Live zuerst

Die EP ist nach der letzten Single benannt, die bislang ebenfalls nur live präsentiert wurde, obwohl sie in digitaler Form bereits für diesen Sommer angekündigt war. „Es ist irgendwie das Gegenteil von dem, was wir früher gemacht haben. Früher haben wir einen Song erst aufgenommen und dann live gespielt. Diesmal haben wir ihn erst live gespielt und dann aufgenommen“, erklärt Wheat.

Empfehlung der Redaktion Tesla: Für Jeff Keith war Bon Scott der Größte Hard Rock Als Jeff Keith, der Frontmann der kultigen Hard Rock-Band Tesla, ende der Siebziger Bon Scott mit AC/DC sah, änderte sich sein Leben. Auf die Frage, ob die EP die beiden eigenständigen Singles ‘Cold Blue Steel’ (2021) und ‘Time To Rock!’ (2022) enthalten wird, meinte der Bassist: „Nein. Es gibt zwei andere Tracks. Aber ich möchte nichts verraten, denn es es würde die Überraschung ruinieren. Es wird vier verschiedene Versionen von ‘All About Love’ und zwei neue Songs geben.

Es wird die Live-Version, die Studioversion und zwei andere, alternative Versionen geben… Das wird etwas wirklich Schönes für die Fans sein. Wir haben wirklich hart daran gearbeitet und ich freue mich darauf, es herauszubringen. Es wird ein schönes Stück sein, das die Fans kaufen können.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.