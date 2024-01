Tesla: Für Jeff Keith war Bon Scott der Größte

Eine transformative Erfahrung

In einem Interview mit Larry Mac von der Radiostation 96.1 KLPX enthüllte Jeff Keith, Frontmann der US-Hard Rocker Tesla, die Künstler, die ihn frühzeitig dazu inspirierten, auf die Bühne zu steigen und Sänger in einer Band zu werden.

Das entscheidende Konzert für Jeff Keith fand auf dem dritten Day On The Green-Festival in Oakland im Jahr 1978 statt. Empfehlung der Redaktion Zum Todestag: Vor 40 Jahren starb Bon Scott Hard Rock , Rock'n'Roll In der Nacht vom 18. auf den 19. Februar 1980 verstarb Bon Scott. Bis zu seinem tragischen Ableben war er Leadsänger von AC/DC. METAL HAMMER gedenkt der Legende. Damals war er noch blutjunge 19 Jahre alt. Van Halen eröffneten die Show, was für Keith bereits großartig war. Doch als AC/DC die Bühne betraten, insbesondere mit Malcolm Young an der Rhythmusgitarre und Bon Scott am Mikrofon, erlebte Keith eine transformative Erfahrung. Er erinnert sich daran, wie es von der schillernden Präsenz von David Lee Roth und Eddie Van Halen mit ihren auffälligen Outfits zum natürlicheren Look der Australier überging.

Nur Jeans und das Mikrofon

„Es ging mit David Lee Roth und seinen coolen grün-weiß gestreiften Schlaghosen und Eddie Van Halen mit seinen passenden Latzhosen und seiner Gitarre los, und das war großartig. Aber als Bon Scott die Bühne betrat, war das für mich die größte Inspiration, die ich haben konnte.“

Im Anschluss traten noch Pat Travers, Foreigner und die Headliner Aerosmith auf, die einen ebenfalls nicht unerheblichen Eindruck auf Jeff Keith hinterließen. „Steven Tyler ist ebenfalls eine meiner größten Inspirationen – und er war großartig an diesem Abend“, erinnert sich der Sänger. „Aber ich muss sagen, mein größtes Idol ist Bon Scott. Er hatte einfach nur das Mikrofon in der Hand und ging da hoch in Jeans und Turnschuhen, ohne Hemd, und rockte einfach komplett ab. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne trete, denke ich einfach: ‚Bon Scott.’“

