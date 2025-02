Zum Todestag: Vor 45 Jahren starb Bon Scott

Zu Beginn nichts weiter als ein Haufen ungezogener Bengel, nicht mehr als ein paar Jugendliche, die gar nicht anders können, als Zuhörer*innen ihre Interpretation bekannter Rock-Songs aufzudrücken. Wer hätte schon ahnen können, dass sich diese Band bald nicht nur auf dem Highway To Hell befindet, sondern auch eine der wegweisenden Rockgruppen aller Zeiten werden sollte. In ihrer Mitte der vor 45 Jahren verstorbene Bon Scott, der den jungen Rüpeln erst einmal ordentlich auf die Sprünge half. Vielleicht wären AC/DC ohne ihn nicht zu der dreckigen Hard-Rock-Band geworden, die für viele so bedeutungsvoll ist, dass sie auf jeder ordentlichen Kutte mindestens einen Patch verdient hat. Ich wiederhole: Mindestens.

Ein Leben vor Bon Scott

Aber zurück zum Anfang – beinahe wäre das Projekt „Rockgruppe“ nämlich ziemlich in die Hose gegangen: Der 2017 verstorbene Malcolm Young hatte 1973 keinen Bock mehr auf seine damalige Band The Velvet Underground (es gab sie zweimal und Malcolm Young spielte in der erfolglosen, australischen Variante), schmiss hin und rief daraufhin mit seinem kleinen Bruder Angus AC/DC ins Leben. Der war damals noch nicht volljährig – Schuljunge eben – und wurde nach den Konzerten von entsprechendem Erziehungsberechtigten abgeholt; statt an Groupies zu fuhrwerken und in Alkoholexzessen zu versumpfen.

Empfehlung der Redaktion Die letzte AC/DC-Show mit Malcolm Young Malcolm Young fehlt auf dem neuen AC/DC-Album und bei der Tour 2015. Ein Video zeigt jetzt den letzten gemeinsamen Auftritt des Gitarristen mit der Band. In euren Ohren klingt das nach keiner Band auf dem aufsteigenden Ast? Zu Recht. AC/DC schlugen sich zu dieser Zeit in versifften Clubs und vor allem mit ihrem ziemlich anstrengenden ersten Sänger Dave Evans herum. Und jetzt alle so: Was?! Bon Scott war nicht der erste AC/DC-Fronter? War er nicht. Vor ihm engagierten die Young-Brüder besagten Dave Evans, mit dem sie eine eher poppige Single mit dem Titel ‘Can I Sit Next To You Girl’ und der B-Seite ‘Rockin‘ In The Parlour’ veröffentlichten. Als Evans sich auf der zugehörigen Tour mit dem damaligen Bandmanager in die Haare bekam, feuerte der ihn kurzerhand.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erwachen aus dem Koma

Und da rückte Bon Scott auf den Plan. Als Rocker-Prototyp gab er überhaupt nichts auf die vergleichsweise soften Glam-Rock-Kuschelnummern, die vor seiner Ära das Tageslicht erblickten. Scott verpasste AC/DC eine dreckige Attitüde – und besann sich im HIGH VOLTAGE-Opener ‘It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ’n’ Roll)’ mit Dudelsack auf seine Herkunft Schottland. Eingefleischte Fans wissen: Da kommen auch die Young-Brüder her. Vielleicht hat es ja deshalb so schnell gefunkt. Damals im Pooraka Hotel in Adelaide.

Empfehlung der Redaktion Heute vor 41 Jahren wurden AC/DC gegründet AC/DC feiern heute 41. Band-Geburtstag. Wir salutieren! Ein Beweis des perfekten Timings folgt: AC/DC waren seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen Sänger – und Scott wurde quasi gerade aus dem Krankenhaus entlassen. Im Streit (und Suff) baute er einen Motorrad-Unfall und verbrachte knappe drei Wochen im Krankenhaus. Nach seiner Entlassung galt er schnell als der perfekte Nachfolger für Dave Evans, der recht wenig zum Ruhm der wohl bekanntesten Rockband aller Zeiten beitrug. Also sah er sich AC/DC im Pooraka Hotel an. Es gab alterstechnische Differenzen: Bon Scott befürchtete, die Young-Brüder seien zu jung zum Rocken. Die Young-Brüder befürchteten, Bon Scott sei zu alt dafür. Fazit: Sie jammten zusammen. Im Herbst 1974 war es offiziell und Bon Scott der neue Sänger von AC/DC.

Auf dem Highway To Hell

Phil Rudd ersetzte damaligen Schlagzeuger, Mark Evans den Bassisten, vollständig war die erste erfolgreiche Besetzung AC/DCs. Bereits 1975 stand das Debüt HIGH VOLTAGE in den australischen Plattenläden, ein Jahr später wurde es – mit veränderter Titelliste und anderem Cover – international veröffentlicht.