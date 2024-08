Tesla wollen nur noch Singles veröffentlichen

Mit über 40 Jahren Band-Geschichte gehören Tesla sicher nicht mehr zum jungen Gemüse. Ein Rückzug aus dem Live-Geschäft kommt für die Kalifornier bislang aber nicht in Frage. Doch wie sieht es mit musikalischen Nachschub aus?

Wie Sänger Jeff Keith bei Rock Show Critique verriet, soll dies nur noch in Häppchen passieren. Zwar wird demnächst ein neuer Song veröffentlicht, ein kompletter Langspieler stehe jedoch nicht an. „An diesem Punkt, nach COVID und allem, veröffentlichen wir nur Singles, weil die Leute sie herunterladen können. So wurde es mir zumindest erklärt, weil ich nicht ins Internet gehe. Es sei ähnlich wie damals in den Vierziger- und Fünfziger Jahren, als die Leute eine kleine 45er-Platte mit A- und B-Seite auflegten.“ Laut Keith, soll die neue Single ‘All About Love’ in Bälde digital sowie „in begrenztem Umfang auf Vinyl erhältlich“ sein.

Empfehlung der Redaktion Tesla: Für Jeff Keith war Bon Scott der Größte Hard Rock Als Jeff Keith, der Frontmann der kultigen Hard Rock-Band Tesla, ende der Siebziger Bon Scott mit AC/DC sah, änderte sich sein Leben. Jedoch wisse der Tesla-Frontmann kein genaues Datum, denn: „Ich bin nur der Typ, der Stift und Papier hat. Und nachdem der Song geschrieben ist, bin ich nur der Typ, dem sie das Mikrofon geben.“ Für derlei Belange seien Bassist Brian Wheat und Gitarrist Frank Hannon eher die Ansprechpartner. Ebenjene waren im April dieses Jahres zu Gast bei ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ und erklärten, ‘All About Love’ sei im Kasten und werde im Sommer veröffentlicht. Bislang wurde das Lied jedoch nur live präsentiert.

Auch Hannon und Wheat wurden darauf angesprochen, ob es Pläne für ein Album gebe. Letzterer antwortete: „Nein. Weil es zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Es ist kein Geheimnis, dass wir älter werden. Um ein Album zu machen, wird der Band so viel abverlangt – Zeit und Energie. Und im Moment sind wir uns alle einig, dass wir diese Zeit und Energie lieber nutzen, um live zu spielen, solange wir noch in der Lage und auf dem Niveau sind.“ Allein die Arbeit an der aktuellen Single habe sechs Monate in Anspruch genommen.

Empfehlung der Redaktion Tesla wollen noch nicht in Musikerrente gehen Hard Rock Für Tesla soll das Konzertleben weitergehen: Wie Frank Hannon vor Kurzem erklärte, gebe es Band-intern noch keine konkreten Pläne, sich vom Tour-Alltag zu verabschieden. Gitarrist Hannon fügt dem hinzu: „Was vielen Leuten nicht klar ist: Damit eine Band ein wirklich großartiges Album machen kann, muss man etwa ein Jahr lang in einem Raum eingesperrt sein und wirklich alles durchdenken, streiten und Demos machen. Und dann hat man zehn Songs, von denen normalerweise zwei richtig gut sind, während die anderen irgendwie halbherzig geschrieben wurden – es sei denn, man verbringt viel Zeit damit.“ Während dies früher wohl an der Tagesordnung war, erschaffen Tesla jetzt „Singles und spielen sie live, solange sie frisch sind.“

