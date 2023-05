Ice Nine Kills müssen zurzeit live ohne Dan Sugarman auskommen. Als Vertretung hat die Band Doc Coyle und Miles Dimitri Baker engagiert.

Ice Nine Kills befinden derzeit auf Europatournee -- sowohl als Support für Metallica als auch als Headliner einer eigenen Konzertreise. Bei all diesen Shows müssen die Horror-Metaller jedoch auf ein Bandmitglied verzichten. Bei Lead-Gitarrist Dan Sugarman wurde nämlich kürzlich ein Knoten an seinem Hals gefunden. Die anschließend gestellte Diagnose war leider nicht das, was sich der Musiker erhofft hat. So muss der US-Amerikaner zuhause bleiben und sich behandeln lassen. Gesundheit geht vor "Vor nicht allzu langer Zeit -- als wir gerade dabei waren, meine Rückkehr ins Tourleben von Ice Nine Kills klarzumachen -- fanden wir einen Klumpen an meinem Hals",…