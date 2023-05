Def Leppard spielen ihre kleinste Show seit Jahrzehnten

Für ein Liveevent in ihrer Heimat England verzichten Def Leppard darauf, vor großem Publikum zu spielen. Die traditionsreichen Rocker machen es sich nämlich vor ihrer anstehenden Tournee in einem überschaubaren Club gemütlich. Auch die Setlist soll eine andere sein.

Große Band, kleine Location

Eigentlich soll die anstehende Europatournee von Def Leppard zu ihrem aktuellen Album DRASTIC SYMPHONIES die bisher größte in der Band-Geschichte werden. Für den Auftakt haben sich die britischen Rocker allerdings etwas ganz Besonderes überlegt: In dem kleinen Sheffielder Club The Leadmill, der gerade mal 850 Besucher fasst, will die Band ein Konzert in ungewohntem Rahmen spielen.

Empfehlung der Redaktion Lars Ulrich hofft, dass Metallica noch 20 Jahre weitermachen Thrash Metal Lars Ulrich würde am liebsten mit Metallica so lange weitermachen, bis er 80 Jahre alt ist und dabei unter anderem Paul McCartney nacheifern. Statt dem gewohnten Stadionumfang treten Def Leppard für ein überschaubares Publikum auf. Für den Gig haben sich Def Leppard außerdem eine weitere Besonderheit überlegt. Auch die Setlist für den besagten Abend soll sich von der für die anstehende Tour unterscheiden. Mit welchen Überraschungen Def Leppard darüber hinaus noch für die Show aufwarten, verriet die Band indes noch nicht.

„Sheffield steckt in der DNS dieser Band!“, kommentierte Frontmann Joe Elliott das Vorhaben. „Wenn ihr an ein Warm-up denkt, ergibt es Sinn, ein spezielles Set im The Leadmill zu machen, in der Stadt, in der alles begann. Wir wissen, dass es in ganz Großbritannien viele kleine Musikveranstaltungsorte gibt, also wollten wir das zurückgeben, was uns gegeben wurde.“

Das außergewöhnliche Vorhaben von Def Leppard soll dabei einem guten Zweck dienen: Der Nettoerlös aus den Ticket-Verkäufen für die Show im The Leadmill soll dem Music Venue Trust zugute kommen. Dabei handelt es sich um eine Organisation, welche es sich zur Aufgabe gemacht hat, vor der Schließung bedrohte Clubs zu retten. Da Def Leppard ursprünglich aus Sheffield stammen, ist es ihnen offenbar ein wichtiges Anliegen, die dortige Musikszene zu erhalten. Tickets für das Event lassen sich ab dem 12. Mai (9 Uhr) ordern; einen Presale soll es bereits ab dem 11. Mai (ebenfalls 9 Uhr) geben.

