Liebe Leserschaft,

mit Stolz dürfen wir verkünden, dass wir auch in den zwölf Monaten nach dem großen METAL HAMMER-Jubiläumsjahr unserem Motto treu geblieben sind und weiterhin alles geben, um euch regelmäßig mit einer geballten Ladung „Maximum Metal“ zu versorgen – hier im Magazin, aber auch online, im Podcast und den Sozialen Netzwerken. Ihr könnt uns lesen, hören und sehen – ganz, wie ihr mögt. Umso wichtiger ist es für uns, eure Meinung über unser Schaffen zu erfahren: Mehr Vinyl, keine CD mehr? Mehr Meinung, weniger Historys?

Sonstige innovative Ideen, die den Fortbestand unseres Hefts sichern und unsere Reichweite in der Online-Welt ausbauen? Immer her damit! Und natürlich interessieren wir uns dafür, welche Bands, Alben, Konzerte und Festivals euer Metal-Jahr bestimmt haben. Euer Feedback findet ihr wie üblich im Leserpoll in Ausgabe 03/2026. Unter den Teilnehmenden unserer Umfrage verlosen wir fette Preise im Gesamtwert von über 6.666 Euro, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern für euch einsammeln konnten – Mitmachen lohnt sich!

Herzlichen Dank für eure Treue und ein gesundes neues Metal-Jahr!

Maximum Metal!

Eure Redaktion

Der Poll 2025

Beste Band aller Zeiten: Bestes Album aller Zeiten: Bester Song aller Zeiten: Beste(r) Künstler/Band(s) 2025: Bestes Album 2025: Aufsteiger des Jahres: Absteiger des Jahres: Bestes Konzert 2025: Bestes Festival 2025: Bester Club/beste Metal-Location 2025: Schlimmster Metal-Song 2025: Peinlichster Lieblings-Song 2025: Bester Videoclip 2025: Wunsch für 2026: Horrorvision 2026: Beste METAL HAMMER-Geschichte: Schlimmste METAL HAMMER-Geschichte (bitte kurz begründen): Bestes METAL HAMMER-Titelbild 2025: 01/2025: Jahresrockblick 02/2025: Bullet For My Valentine & Trivium 03/2025: Die 66,6 wichtigsten Alben aus 1985 04/2025: Arch Enemy 05/2025: Behemoth 06/2025: Volbeat 07/2025: Scorpions 08/2025: Motörhead 09/2025: Helloween 10/2025: Parkway Drive 11/2025: 50 Jahre Iron Maiden 12/2025: Ozzy Osbourne & Black Sabbath None Schlimmstes METAL HAMMER-Titelbild 2025: 01/2025: Jahresrockblick 02/2025: Bullet For My Valentine & Trivium 03/2025: Die 66,6 wichtigsten Alben aus 1985 04/2025: Arch Enemy 05/20254: Behemoth 06/2025: Volbeat 07/2025: Scorpions 08/2025: Motörhead 09/2025: Helloween 10/2025: Parkway Drive 11/2025: 50 Jahre Iron Maiden 12/2025: Ozzy Osbourne & Black Sabbath None Liebste METAL HAMMER-Rubrik: Was liest du nie im METAL HAMMER? Was würdest du im METAL HAMMER gerne lesen/was vermisst du? Vorschlag für ein Poster: Vorschlag für unsere Szene-Rubrik „Nägel mit Köpfen“: Verfolgst du METAL HAMMER auf den folgenden Kanälen?? Website Podcast Newsletter Facebook Instagram TikTok Welche Heftbeilage gefällt dir am besten? Exklusives Live-Album Exklusive neue Songs einer Band Tribute-CD Vinyl-7" Vorschlag für eine Beilage (Band + Art der Beilage): Verbesserungsvorschlag fürs Heft: Welche Neuerungen im/am Heft sind dir in den letzten zwölf Monaten aufgefallen? Welche Schulnote gibst du unserem Verhältnis von aktuellen Themen und History-Geschichten? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend Welche Schulnote gibst du dem METAL HAMMER ingesamt? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend

Einsendeschluss ist der 16. Januar 2026.

Preise (Auswahl – die ganze Übersicht gibt es im Heft)

Kreator / Cavetoys: Monumental

Die Firma Cavetoys designt und produziert Statuen zu Kultserien, Bands, Comics und Videogames – made in Hamburg und aus Leidenschaft. Die Kreator-Dämonen-skulptur basiert auf dem PLEASURE TO KILL-Cover: hochdetailliert, aus voll-farbigem Kunstharz, meisterhaft gefertigt und bereit zum Töten! Die 13 Zentimeter hohe und 300 Gramm schwere Statue kommt inklusive Poster mit Autogramm von Mille Petrozza.

Behemoth / ESP: Riff-Schmiede

Mit THE SHIT OV GOD konnten die Polen Behemoth nicht nur ein provokantes neues Werk auf den Markt wuchten, sondern erstmals auch den METAL HAMMER-Titel für sich einnehmen. Nergal und die Firma ESP lassen zur Feier dieses besonderen Anlasses eine Signature-Gitarre vom Typ HEX-200 springen, welche das Mastermind eigenhändig signieren wird.

Onkyo: Klangwunder

Der Aktivlautsprecher GX-10DB aus der Onkyo Creator Series ballert euch Metal genau so um die Ohren, wie er klingen muss: Die Class-D-Verstärkung garantiert einen klaren, kraftvollen Sound, während die integrierte digitale Signalverarbeitungstechnologie für die perfekte Weitergabe des Klangerlebnisses sorgt. Verbinden lassen sich eure Quellen via Bluetooth 5.3, USB-C, Line-/Phono- sowie optische Anschlüsse. Musik ab!

2K Games: Action-Alarm

Zocker-Rocker aufgepasst: Publisher 2K beschenkt euch mit einem von drei spannenden Spielen für die PS5 – ‘Mafia: The Old Country’ in der Deluxe Edition, ‘Borderlands 4’ in der Super Deluxe Edition sowie ‘WWE 2k25’ in der Bloodline Edition (je in Form von Download-Codes). Damit ist ein Action-reicher Start ins neue Jahr gesichert.

Revell / Iron Maiden: Bastelstunden

Auch die Firma Revell lässt sich im Hinblick auf das 50. Iron Maiden-Jubiläum nicht lumpen: Freunde kleinteiliger Basteleien haben hier die Möglichkeit, einen 102 Teile umfassenden Modellbausatz des „Run For Your Lives World Tour“-Trucks der Eisernen Jungfrauen im Maßstab 1:32 (Endlänge: 55,2 cm) abzustauben. Ein besonders schönes Stück, das Sammlervitrinen ziert!

Weitere Gewinne entdeckt ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026, darunter VIP-Festivaltickets, limitierte Sammlerstücke (von unter anderem Arch Enemy), Bühnenbanner, Blu-rays, Metal Wine und vieles mehr im Gesamtwert von über 6.666 Euro.

WIE KANN ICH IM LESERPOLL GEWINNEN?

Füllt unseren Jahrespoll auf S. 79/80 der METAL HAMMER-Januarausgabe aus oder nehmt einfach weiter oben auf dieser Seite teil. Jede Einsendung wird bei der Verlosung der Preise berücksichtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnziehung erfolgt zufallsbasiert.

