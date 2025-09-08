Die vermeintliche Rivalität zwischen zwei Gitarrenlegenden ist ein häufig diskutiertes Thema in der Metal-Welt. Die Rede ist natürlich von Eddie Van Halen und Randy Rhoads. Auch der einstige W.A.S.P.-Gitarristen Chris Holmes hat eine klare Meinung dazu und selbstverständlich auch eine Präferenz.

Wer ist besser?

Da Chris Holmes in Kürze seine „The Sound Of W.A.S.P.“-Tour durch Kanada startet, lud ihn The Metal Voice vorab zum Interview. Währenddessen wurde auch besagte Rivalität thematisiert sowie die Meinung des 67-Jährigen dazu. „Viele Leute sagen, ich hasse Randy Rhoads. Nein, ich hasse den Kerl nicht. Eigentlich mag ich ihn. Ich finde, er war ein guter Gitarrist“, stellt Holmes klar und meint, dass er dies nie behauptet habe. „Er stammt aus meiner Ära und war in meinem Alter“, konstatiert er schließlich. Chris Holmes sei jedoch mit Eddie Van Halen aufgewachsen. Auch wenn er sich die Frage „Wer ist besser?“ durchaus stellte und abwägte. Er gelangte dann zu dem Schluss: „Für mich macht Van Halen ihn platt.“

Er scheut auch den dierekten Vergleich zwischen den Formationen Van Halen und Quiet Riot, Randy Rhoads‘ erste Band, nicht. „Van Halen trugen keine Fliege und keine Punkte. Quiet Riot schon. Das mochte ich nicht. Ich würde lieber auf eine Van Halen-Party gehen, Schlitz-Malzbier trinken und mir die Zähne im Schlamm ausschlagen lassen, als auf eine Quiet Riot-Party zu gehen und Sherman-Zigaretten zu rauchen und Perrier zu trinken. Das ist nicht mein Ding. Es sind also verschiedene Dinge.“ Holmes schließt mit den Worten: „Wie dem auch sei, ich hasse Randy Rhoads nicht. Er hat ein paar gute Sachen gespielt. Es ist traurig, dass er gestorben ist.“

Holmes ging bereits 2000 in einem Interview mit The Inside auf die Rivalität zwischen Van Halen und Rhoads ein. Damals erklärte er, dass diese allein schon geographische Gründe habe. „Jede Band hatte damals ihre Rivalen. Quiet Riot waren die von Van Halen. Sie waren ungefähr gleich alt. Die Leute aus San Fernando waren Quiet Riot-Fans, und die Leute aus San Gabriel waren Van Halen-Fans.“ Seine übrigen Worte klangen damals noch eine Spur härter. Einige Menschen könnten es eventuell als Hass (fehl-)interpretiert haben könnten, als er sagte: „Ich mochte Quiet Riot einfach nie. Ich habe mich immer über sie lustig gemacht, weil sie Polka Dots und Fliegen trugen, und Van Halen war immer wie eine betrunkene Partyband. Randy Rhoads mochte ich auch nicht.“

