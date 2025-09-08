Das letzte Sevendust-Album TRUTH KILLER liegt nunmehr zwei Jahre zurück. Für das Quintett aus Atlanta ist es somit offensichtlich an der Zeit, die Arbeit an einem Nachfolger zu intensivieren. Am besten scheint das auf der Farm von Frontmann Lajon Witherspoon und dessen Gattin Ashley zu funktionieren.

Bruderschaft

Gitarrist Clint Lowery teilte jüngst ein Foto von sich selbst, Witherspoon, Schlagzeuger Morgan Rose und Gitarrist John Connolly bei Instagram. Einzig Bassist Vincent „Vinnie“ Hornsby fehlt. Begleitet wird der Schnappschuss zunächst mit einem Exkurs in die Vergangenheit, so schreibt Lowery hierzu: „Im November 1994 bin ich Crawlspace (damaliger Name der Band – Anm.d.Aut.) beigetreten. Es war ein großer Vertrauensvorschuss, eine etablierte Band, in der ich war, zu verlassen, um mich einer Band anzuschließen, die die Intensität und Aggressivität hatte, die ich damals noch nicht gehört hatte.“ Drummer Morgan Rose habe ihm damals auf einem Parkplatz Demos von ‘Black’ und ‘Bitch’ vorgespielt. Lowery sei umgehend „süchtig“ gewesen.

„Hier sind wir nun, viele Jahre später, und schreiben für unser 14. Album (15., wenn man TIME TRAVELERS mitzählt). Und ich kann ehrlich sagen, dass wir in einer großartigen Stimmung und in einer großartigen Bruderschaft sind“, fährt der Gitarrist fort. Ende September soll dann die Vorproduktion beginnen. Dafür arbeiten Sevendust erneut mit dem Produzenten Michael „Elvis“ Baskette zusammen. Weiter heißt es: „Wie Morgan seit 30 Jahren scherzt: ‘Wir haben noch viel Arbeit vor uns.’ Und das stimmt. Aber ich mache mir keine Sorgen. Gott wird uns führen, uns Inspiration geben, wenn wir sie brauchen, Geduld, wenn sie nötig ist, und Vertrauen in das Team um uns herum.“

Anfang 2026 kommen Sevendust zusammen mit Daughtry als Support für Alter Bridge und auf Europatournee. Mit der „What Lies Within“-Tour machen die drei Bands auch Halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vielleicht gibt es dann ja schon etwas von dem neuen Material live zu hören. Zur Übersicht noch die Termine der Tour.

„What Lies Within“-Tour 2026

15.01. Hamburg, Sporthalle

25.01. Berlin, Columbiahalle

30.01. A-Wien, Gasometer

05.02. CH-Zürich, The Hall

17.02. Oberhausen, Turbinenhalle

20.02. München, Zenith

