Hat das geduldige Warten bereits demnächst ein Ende? Limp Bizkit-Fans wurden in der Vergangenheut bereits hart auf die Probe gestellt und mussten ihren Geduldsfaden stark trainieren müssen. Zwischen dem vorletzten Album der Nu Metal-Veteranen GOLD COBRA (2011) und ihrem letzten Werk STILL SUCKS (2021) verging immerhin ein ganzes Jahrzehnt. Nun hat Frontmann Fred Durst selbst Öl ins Feuer der Gerüchteküche geschüttet und sprach öffentlich über neues Material von Limp Bizkit.

Bereits im Oktober 2024 posteten Band-Mitglied Instagram-Storys, in denen sie im Studio zu sehen waren. Dazu gab es die Aufforderung der Musiker, ihre Fans sollen sich für „funky funky“ bereit machen. Seitdem ist es ruhiger um Limp Bizkit geworden – bis vor einigen Stunden. Die Neuigkeiten kamen von einer überraschenden Quelle. Die Schlagzeugerin Kristina Rybalchenko ist eigentlich dafür bekannt, auf YouTube, TikTok und Instagram Schlagzeug-Cover zu posten. Auf letzterer Plattform folgen ihr mehr als eine Million Menschen.

Kristina Rybalchenko mit im Boot

Gestern postete sie ein Video, in welchem sie zu einem Lied spielte, das stilistisch eindeutig Limp Bizkit zuzuordnen ist. Nach einer Strophe voller Rap und quietschender Synthesizer folgt ein eingängiger Nu Metal-Refrain, der an die frühe Zeit der Band erinnert. Gerade, als es besonders interessant wird, kommt kein Geringerer als Fred Durst persönlich ins Bild.

Mit Worten, die Dankbarkeit für die Karrierewahl des Sängers erzeugen (seine schauspielerische Leistung hat Luft nach oben) wendet er sich an die Schlagzeugerin. „Kristina! Das ist unser neues Lied, es ist noch nicht veröffentlicht. Wie bist du da überhaupt rangekommen?“ In der Beschreibung des Videos schreibt die Russin: „Wenn man ein neues Limp Bizkit-Lied zeigt und dabei von Fred Durst erwischt wird“.

Den vollständigen Beitrag findet ihr hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Noch gibt es keine weiteren Informationen, ob es sich bei dem neuen Material um den Auftakt eines Albums handelt oder bloß um eine Single. Durst verrät seinen Fans jedoch ein anderes Detail. „Wir haben einen brandneuen Limp Bizkit-Song“, sagte er. „Er heißt ‘Making Love To Morgan Wallen’“. Eines ist sicher: Das Internet brodelt seit dem Video von Rybalchenko, und das frische Material wird von vielen Leuten intensiv herbeigesehnt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.