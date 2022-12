Nightwish-Mastermind Tuomas Holopainen liefert Einblicke in das magische Konzept, das sich hinter dem Nachfolger von HUMAN. :||: NATURE. verbirgt.

Keyboarder und Haupt-Songwriter der finnischen Symphonic Metal-Band Nightwish, Tuomas Holopainen, hatte bereits vor einigen Monaten verraten, dass es sich mit dem nächsten Werk der Band um den Abschluss einer Art „epischen Trilogie“ handeln würde. 2015 begann die Reise in dystopische Parallelwelten mit ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL. HUMAN. :||: NATURE. (2020) setzte die Geschichte fort und lieferte noch deutlicher als der Vorgänger konkrete Kritiken an unserem irdischen Dasein beziehungsweise dem Irren der Menschheit. Die Nightwish-Trilogie Das Thema sei allerdings noch längst nicht ausgeschöpft, so Holopainen gegenüber METAL HAMMER UK. „Nachdem das Album [ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL] fertig war, wusste ich sofort,…