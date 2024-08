W.A.S.P.: Chris Holmes bekundet Respekt für Blackie Lawless

Zwischen W.A.S.P.-Chef Blackie Lawless und dem ehemaligen Band-Gitarristen Chris Holmes herrscht kein böses Blut. Letzterer wurde im Interview mit ‘The Metal Voice’ gefragt, was er davon halte, dass Lawless zum 40. Jubiläum des Debütalbums W.A.S.P. (1984) das Album in voller Länge spielen wolle. Holmes schlägt diesbezüglich lobende Töne an.

W.A.S.P. – Die Kraft der Stimme

„Zollt ihm Respekt dafür, wenn er das noch leisten kann", so Holmes. „Man muss verstehen, dass der Gesang darauf ist nicht besonders ästhetisch ist. Er schreit die ganze Zeit. Er schreit in jedem Lied, nur bei 'Sleeping (In The Fire)' hat er gesungen. Aber alles andere ist nur Geschrei. Ich habe ihm sogar gesagt, dass ich nach der Aufnahme des Albums dachte: ‚Du wirst Probleme haben, das zu singen.' Zollt diesem Mann Respekt. Wenn er das kann und es das ist, was die Leute hören oder sehen wollen, zollt ihm Respekt."

Im Juni wurde Blackie Lawless im Rahmen von ‘Chris Akin Presents’ gefragt, ob er offen wäre, mit ehemaligen W.A.S.P.-Musikern, die am Debütalbum mitgewirkt haben, erneut aufzutreten. „Ich erinnere mich genau an dieses Gespräch mit jemandem, der dasselbe durchgemacht hatte. Er hat seine Original-Band verloren und musste mit Studiomusikern alles neu aufbauen“, erklärte Lawless. „Ich erinnere mich, dass mir diese Person damals sagte: ‚Diese Typen sind echte Vollblutmusiker. Diese Musiker sind der Wahnsinn.‘ Und erst im Lauf der Jahre begann ich zu verstehen, was er meinte. Ich verglich seine Original-Band mit dem, was er später mit echten Vollblutmusikern aufgebaut hatte. Und er hatte recht.“

Im Herbst wird Blackie Lawless den Erstling im Rahmen einer Nordamerika-Tour – gemeinsam mit Death Angel und Unto Others – unter dem Titel ‘Album ONE Alive’ zum ersten Mal seit 40 Jahren in voller Länge spielen.

