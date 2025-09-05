Toggle menu

Zum Kreator-Filmstart: Gewinnt eine von Mille signierte ESP-Gitarre

Mille-ESP
Foto: ESP Guitars. All rights reserved.
von
Zum Kinostart von ‘Kreator – Hate & Hope’ könnt ihr hier eine handsignierte Signature-Gitarre von Mille Petrozza gewinnen!
Auch interessant

Der Film ‘Kreator – Hate & Hope’ erzählt erstmalig die 40-jährige Geschichte der Thrash Metal-Helden Kreator, von der Gründung als Schüler-Band 1982 im Ruhrgebiet bis auf die großen internationalen Bühnen der aktuellen Welttournee.

Kreator - Hate & Hope
Kreator - Hate & Hope Für bei Amazon kaufen

Für ihren neuen Dokumentarfilm geht Regisseurin Cordula Kablitz-Post (‘Weil du nur einmal lebst’) mit Kreator ein Jahr lang auf Tournee: Wacken Open Air, Tokio, Osaka, Bangalore, Los Angeles und zum „Klash of the Ruhrpott“ nach Gelsenkirchen, wo sich die deutschen Metal-Größen versammeln. Mit privaten Archivaufnahmen und spannenden Interviews (Scott Ian / Anthrax, Chuck Billy / Testament, Bela B. / Die Ärzte, Gitarrist Phil Demmel / ehemals Machine Head, Lars Eidinger, Maik Weichert / Heaven Shall Burn, Nergal / Behemoth, Andy Sneap) begeben sie sich auf eine sehr ehrliche und humorvolle Reise mitten ins wild schlagende Herz deutscher Musikgeschichte.

Gewinnt Milles Signature-Gitarre

Passend zum Filmstart von ‘Kreator – Hate & Hope’ am 4.9. verlost Musikinstrumente- und -technik-Vertrieb Sound Service ESP LTD MK EC-FR Black Satin – handsigniert von Mille Petrozza persönlich.

Die LTD MK-EC FR ist die neueste Ergänzung seiner Signature Series und bietet genau die bedrohliche Optik und klangliche Angriffskraft, die man von diesem gefeierten Gitarristen und Frontmann erwarten darf.

Die MK-EC FR greift die vertraute Single-Cutaway-Form der ESP Eclipse auf, ist jedoch ein Biest ganz eigener Art. Das Griffbrett aus Macassar-Ebenholz ist mit Perlmutt-Punkt-Inlays, Luminlay-Leuchtmarkierungen an der Seite und 24 Extra-Jumbo-Bünden aus Edelstahl ausgestattet.

Hier an der Kreator-Gitarrenverlosung teilnehmen

Ihr wollt die von Mille Petrozza signierte Axt euer Eigen nennen? Dann nehmt an unserer Verlosung teil. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, untenstehendes Formular auszufüllen und diese Frage zu beantworten – ein Blick in unser Feature zum Film ‘Kreator – Hate & Hope’ sollte euch bei der Auflösung helfen:

Bei der Arbeit an welcher Arte-Reihe haben sich Kreators Mille Petrozza und Regisseurin Cordula Kablitz-Post kennengelernt?

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 14.09.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


