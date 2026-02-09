Toggle menu

Metal Hammer

 Search

John Corabi: Zeit mit Mötley Crüe war Fluch und Segen

John Corabi
John Corabi mit The Dead Daisies, 2018 in Berlin, Kesselhaus.
Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.
von
John Corabi, der bekanntermaßen 1992 Vince Neil am Mikrofon von Mötley Crüe ersetzte, blickt mit gespaltener Meinung zurück auf jene Zeit.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

John Corabi (unter anderem The Dead Daisies, Ex-Ratt) vertrat 1992 bis 1997 Vince Neil als Sänger der Glam-Metaller Mötley Crüe. Heutzutage blickt der Musiker mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf diese für ihn prägende Zeit zurück. Im Interview mit dem Celebrity Jobber-Podcast reflektiert er sein Engagement bei Mötley Crüe.

Schlüsselmoment

Auf die Frage, ob er das Job-Angebot als Schlüsselmoment in seiner Karriere bezeichnen würde, antwortete Corabi: „Natürlich. Rückblickend hat mich das erst ins Rampenlicht gerückt. Hätte ich das mit The Scream (Corabis Band vor Mötley Crüe – Anm.d.Red.) irgendwann auch geschafft? Möglich. Das ist schwer zu sagen. Aber diese Mötley-Sache war das, was mich wirklich in ein ganz anderes Licht gestellt hat. Viele Leute fragten sich, wer dieser Corabi-Typ sei, der Vince Neil ersetzte.“

Allerdings ist nicht alles, was glänzt, auch Gold, wie der Sänger erkennen musste. Er erzählt: „Es war wunderschön, es war fantastisch, es hat Spaß gemacht und war sehr aufschlussreich. Ich möchte nicht zu negativ sein, aber zu einem gewissen Grad war es auch eine Art Fluch, weil es bis heute das einzige ist, was die Leute von mir hören wollen.

Mötley Crüe - Shout at The Devil - Wire T-Shirt
Mötley Crüe - Shout at The Devil - Wire T-Shirt
von Mötley Crüe Official
Für € 25,00 bei Amazon kaufen

Ehrliches Statement

Sogar mit meinem neuen Solomaterial hatte ich Bedenken. Meine Frau meinte tatsächlich, dass diese neue Platte, NEW DAY, wahrscheinlich das ehrlichste und echteste Statement von John Corabi sei. Alle anderen Sachen, die ich gemacht habe, musste ich mit drei oder vier anderen Leuten in der Band abstimmen. Da musste ich Dinge verändern und Kompromisse eingehen. Dieses Album bin nur ich“, erklärt der Musiker.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Er erzählt außerdem: „Ich habe ein paar Kommentare gesehen, in denen die Leute schreiben, dass sie sich wünschen, dass ich ein hartes Album herausbringe, wie mit Mötley. Da denke ich mir immer, dass ich das das letzte Mal vor 35 Jahren gemacht habe. Ich habe das schon getan. Aktuell denke ich als 67-jähriger Mann einfach an die Musik zurück, die ich früher gehört habe und versuche, meinen Beitrag zu leisten.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Durchbruch Erinnerungen John Corabi Mötley Crüe neues Soloalbum Rückblick Sänger
3 Doors Down-Sänger Brad Arnold verstorben
Brad Arnold mit 3 Doors Down beim FOX & Friends' Summer Concert am 26. Mai 2023 in New York
3 Doors Down-Stimme Brad Arnold hat das Zeitliche gesegnet. Der Musiker litt an Nierenkrebs — den Kampf dagegen hat er nun verloren.
Brad Arnold lebt nicht mehr. Der 3 Doors Down-Sänger ist am vergangenen Samstag, den 7. Februar 2026 verstorben. Der Musiker hatte im Mai 2025 bekanntgegeben, dass er am klarzelligen Nierenzellkarzinom leidet — der häufigsten Form des Nierenkrebs bei Erwachsenen. Schon zu diesem Zeitpunkt befand sich die Krankheit im vierten Stadium. Das heißt: Der Krebs hatte bei Arnold Metastasen in der Lunge gebildet. Er wurde nur 47 Jahre alt. Einzigartiger Mensch "Schweren Herzens überbringen wir die Neuigkeit, dass Brad Arnold — Gründer, Lead-Sänger und Liedermacher von 3 Doors Down — am Samstag, den 7. Februar im Alter von 47 Jahren von…
Weiterlesen
Zur Startseite