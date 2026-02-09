John Corabi (unter anderem The Dead Daisies, Ex-Ratt) vertrat 1992 bis 1997 Vince Neil als Sänger der Glam-Metaller Mötley Crüe. Heutzutage blickt der Musiker mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf diese für ihn prägende Zeit zurück. Im Interview mit dem Celebrity Jobber-Podcast reflektiert er sein Engagement bei Mötley Crüe.

Schlüsselmoment

Auf die Frage, ob er das Job-Angebot als Schlüsselmoment in seiner Karriere bezeichnen würde, antwortete Corabi: „Natürlich. Rückblickend hat mich das erst ins Rampenlicht gerückt. Hätte ich das mit The Scream (Corabis Band vor Mötley Crüe – Anm.d.Red.) irgendwann auch geschafft? Möglich. Das ist schwer zu sagen. Aber diese Mötley-Sache war das, was mich wirklich in ein ganz anderes Licht gestellt hat. Viele Leute fragten sich, wer dieser Corabi-Typ sei, der Vince Neil ersetzte.“

Allerdings ist nicht alles, was glänzt, auch Gold, wie der Sänger erkennen musste. Er erzählt: „Es war wunderschön, es war fantastisch, es hat Spaß gemacht und war sehr aufschlussreich. Ich möchte nicht zu negativ sein, aber zu einem gewissen Grad war es auch eine Art Fluch, weil es bis heute das einzige ist, was die Leute von mir hören wollen.

Ehrliches Statement

Sogar mit meinem neuen Solomaterial hatte ich Bedenken. Meine Frau meinte tatsächlich, dass diese neue Platte, NEW DAY, wahrscheinlich das ehrlichste und echteste Statement von John Corabi sei. Alle anderen Sachen, die ich gemacht habe, musste ich mit drei oder vier anderen Leuten in der Band abstimmen. Da musste ich Dinge verändern und Kompromisse eingehen. Dieses Album bin nur ich“, erklärt der Musiker.

Er erzählt außerdem: „Ich habe ein paar Kommentare gesehen, in denen die Leute schreiben, dass sie sich wünschen, dass ich ein hartes Album herausbringe, wie mit Mötley. Da denke ich mir immer, dass ich das das letzte Mal vor 35 Jahren gemacht habe. Ich habe das schon getan. Aktuell denke ich als 67-jähriger Mann einfach an die Musik zurück, die ich früher gehört habe und versuche, meinen Beitrag zu leisten.“

