Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass Alexi Laiho, Gitarrist, Sänger und Haupt-Songwriter der finnischen Melodic Death Metal-Band Children Of Bodom, den tödlichen Folgen seines Alkoholkonsums erlag. Wir erinnern uns gerne an einen Künstler, dessen musikalisches Erbe für die Ewigkeit bestimmt ist.

Inearthed

Schon Jahre vor seinem Tod pflasterten die melodischen Schöpfungen Alexi Laihos den Pfad des Death-Subgenres und beeinflussen nach wie vor das tagesaktuelle Geschehen der vornehmlich in Schweden aufgekommenen Gattung. Eventuell liegt es also im territorialen Ursprung von Children Of Bodom, der finnischen Stadt Espoo, begründet, dass die Band nie „offiziell“ zu den Urvätern des melodischen Death Metal-Untergrunds gezählt wurde, sich dennoch neben At The Gates, Dark Tranquillity und weiteren unter die bekanntesten Vertreter des Genres reihen konnte.

Andererseits mögen die Anfänge von Children Of Bodom (damals noch Inearthed), insbesondere aufgrund der Demo-Tapes IMPLOSION OF HEAVEN (1994) und UBIQUITOS ABSENCE OF REMISSION (1995) Grund zur Verwirrung bezüglich der stilistischen Einordnung der Gruppe geliefert haben. Während Demo eins und zwei noch deutliche, klassische Death Metal-Akzente enthielten, steuerten Children Of Bodom mit SHINING (1996) klanglich erstmals auf die Sphäre zu, die ihnen später ihren Welterfolg sichern sollte.

Children Of Bodom

Während SOMETHING WILD (1997), das Debütalbum der Band, dennoch verschiedenste Einflüsse durchscheppern ließ, darunter auch klassische Elemente des Heavy- und Speed Metal, katapultierten sich die Finnen unmittelbar auf den Radar der skandinavischen Musikszene – und besiegelten ihr Metier der Expertise mit dem darauffolgenden HATEBREEDER (1999).

Auf ihren Kult-Hit ‘Hate Me’ folgte ein Dauerbrenner nach dem nächsten, darunter ‘Needled 24/7’ und ‘Angels Don’t Kill’ aus den Alben FOLLOW THE REAPER (2000) und HATE CREW DEATHROLL (2003). Nachdem die Band zahlreiche Besetzungswechsel durchlebt hatte, gelang mit ARE YOU DEAD YET? (2005) der internationale Durchbruch. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Children Of Bodom bereits an der Seite von Genre-Größen wie Dimmu Borgir, Arch Enemy, In Flames und zahlreichen weiteren behaupten können.

Die Nachfolger BLOODDRUNK (2008), RELENTLESS RECKLESS FOREVER (2011) und HALO OF BLOOD (2013) hielten das Karrierehoch der Band weiterhin auf dem Pegel.

Bodom After Midnight

Auch I WORSHIP CHAOS (2015) und HEXED (2019) verzeichneten große Erfolge, konnten kommerziell allerdings nicht mehr an die Vorgänger anknüpfen. Im selben Jahr der HEXED-Veröffentlichung kam es zum Bruch der bis dato Kultstatus innehabenden Band. Obwohl sich Jaska Raatikainen, Henri Seppälä und Janne Wirman dazu entschieden hatten, ihre Vorhaben in gewohnter Konstellation zu unterbinden, sollte die Bodom-Historie für Alexi Laiho keinesfalls stagnieren.

Gemeinsam mit Gitarrist Daniel Freyberg ging eine mehr oder weniger neue Formation von Bodom an den Start: Bodom After Midnight. Nachdem Mitja Toivonen und Waltteri Väyrynen die Aufstellung komplettiert hatten, kam es allerdings bloß zu einer einzigen EP unter dem frisch gehissten Banner. PAINT THE SKY WITH BLOOD (2021) wurde am 30. April 2021, also wenige Monate nach dem Tod von Alexi Laiho, veröffentlicht. 🛒 PAINT THE SKY WITH BLOOD bei Amazon bestellen!

„A Chapter Called Children Of Bodom“

Noch immer werden vereinzelte Zusammenarbeiten von Laiho und unterschiedlichsten Musikschaffenden posthum publiziert. 2022 verkündeten (die verbliebenen) Children Of Bodom, dass schon bald ein Live-Album erscheinen würde, das sowohl Video- als auch Tonmaterial der ominösen letzten Children Of Bodom-Show des 15. Dezember 2019 in Helsinki enthalten soll. Im Dezember 2023 erschien A CHAPTER CALLED CHILDREN OF BODOM.

Rest in power, Alexi Laiho!

—

