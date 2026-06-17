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The Dillinger Escape Plan verkünden finale Reunion

The Dillinger Escape Plan_Calculating Infinity
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The Dillinger Escape Plan haben Daten für kommende Konzerte bekanntgegeben. Die Reunion soll dieses Mal final sein.
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Schon zum zweiten Mal seit ihrer Auflösung 2017 kündigen The Dillinger Escape Plan eine Reunion-Tournee an. Dieses Mal soll es jedoch bei einem finalen Abschluss bleiben.

Reunion mit altem Sänger

Bereits 2023 verkündete die Band eine Reunion-Tournee anlässlich ihres 1999 erschienenen Debüts CALCULATING INFINITY. Hierfür taten sie sich wieder mit Sänger und Gründungsmitglied Dimitri Minakakis zusammen.

Außerdem Teil des Line-ups sind die Gitarristen Ben Weinman und James Love, Bassist Liam Wilson und Schlagzeuger Billy Rymer. Minakakis war seit 2000 nicht mehr Teil der Band gewesen. Bis zur Auflösung der Band 2017 hatte Greg Puciato das Mikrofon in der Hand.

Was 2023 als 25. Jubiläum begann, befindet sich nun in Jubiläumsjahr 27. Aktuell sind The Dillinger Escape Plan in Europa, wo sie unter anderem auf dem Graspop Metal Meeting in Belgien und dem Hellfest in Frankreich spielen.

Krönender Abschluss

Nach diesen letzten Shows in Europa wird die Band in die USA zurückkehren, um ab Oktober eine kleine Abfolge von Konzerten zu spielen. Die sechs Club-Konzerte werden eingeleitet mit dem einem letzten Festival, dem Philly Music Fest in Philadelphia.

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Als krönenden Abschluss ihrer Karriere haben sich The Dillinger Escape Plan für eine Kreuzfahrt entschieden: Ihr finales Konzert wird sich auf der Headbangers Boat Cruise ereignen.

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Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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