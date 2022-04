Die Metal-Videos der Woche vom 15.04. mit Belphegor, The 69 Eyes, u.a.

Foto: Christin Kersten. All rights reserved.

The 69 Eyes, Rock Castle Festival 2021, Tschechien, Krumlov

auch interessant

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Bei der Veröffentlichung von ‘Totentanz – Dance Macabre’, der Neuen von Belphegor, handelt es sich vorerst bloß um ein Lyric-Video, doch allein das lässt sich sehen. Die neue Platte der Death/Black Metaller, THE DEVILS, erscheint am 24. Juni 2022.

Die Gothic Rock-Vampire The 69 Eyes entführen mit ‘Drive’ auf eine wilde Fahrt durch die großstädtische Nacht. „Goth ’n‘ Roll will never die“ gilt weiterhin als Motto, aber überzeugt euch selbst:

Ashes Of Ares präsentieren ‘Emperors And Fools’ aus dem gleichnamigen Album, das Ende Januar erschien. Hier das Musikvideo zum Titelsong:

Swallow The Sun gehen endlich wieder auf Tour. Um die Bühnenrückkehr zu feiern, hat die Band das Video zu ‘This House Has No Home’ veröffentlicht.

Machine Heads zehntes Album, ØF KINGDØM AND CRØWN, geht am 26. August 2022 an den Start. Mit ‘Chøke Øn The Ashes Øf Yøur Hate’ gibt’s einen vielversprechenden Vorboten.

Die Progressive Black/Death Metaller Helioss präsentieren ‘Charniers’. CONTRE MA LUMIÈRE erscheint am 21. April 2022.

Die Göteborger Melodic Death-Supergroup The Halo Effect macht mit ‘Days Of The Lost’ Laune auf das anstehende gleichnamige Album (VÖ: 12.08.).

Dream Theater-Vorsteher James LaBrie bringt im Mai bereits das vierte Solo-Album auf den Markt. ‘Give And Take’ gewährt erste Einblicke.

Seht hier das Video zu ‘Hvbris’ von Doublewide.

Heute ist Monuments-Release-Day. IN STASIS ist ab sofort überall erhältlich und streambereit. Die Album-Veröffentlichung wird außerdem von einem neuen Musikvideo zu ‘Makeshift Harmony’ begleitet.

Battering Ram präsentieren ‘Too Late’ aus ihrem kommenden Album.

Aus ihrem nächsten Album SHRINE (VÖ: 03.06.) enthüllen Bleed From Within die Groove-Ohrfeige ‘Stand In’.

Denouncement Pyre veröffentlichen das Musikvideo zu ‘Hung Like Swine’.

Diese schöne Lyric-Video-Produktion wollten wir euch nicht vorenthalten. ‘A Goddess Defaced’ von Cyphonism:

Seht hier das Musikvideo zu Coreleonis ‘Sometimes’:

Hier geht’s zum knapp achtminütigen Video zu ‘Prima Materia’ von IATT:

Schandmaul trommeln mit Feuerschwanz und Saltatio Mortis ihre Königsgarde zusammen. Hier das Video zur Single:

Visions Of Atlantis präsentieren ihre aktuelle Single ‘Melancholy Angel’.