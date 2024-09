Tommy Lee schafft Klarheit: Die bekannte Anekdote von Mötley Crüe und Ozzy Osbourne soll exakt so passiert sein, wie von mehreren Quellen beschrieben.

Wie Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee in einer Ausgabe von ‘This Past Weekend’ bestätigte, sei die legendäre Geschichte von Mötley Crüe und Ozzy Osbourne, die besagt, dass Letzterer Ameisen durch die Nase gezogen und Urin getrunken haben soll, tatsächlich wahr. Tommy Lee: „Ozzy ist total betrunken.“ Als sich Ozzy Osbourne 1983 gemeinsam auf Tour mit Mötley Crüe befand, machte der Tross in Dallas halt. Dort soll sich der Prince Of Darkness vor diversen Hotelgästen an der Pool-Anlage entblößt und auf diverse Mutproben mit Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx eingelassen haben. Die Geschichte wurde über die Jahre häufig erzählt, unter anderem in dem…