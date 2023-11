Ozzy Osbourne hat keine Zeit zu verlieren: Anfang 2024 will die Black Sabbath-Legende schon wieder ein Studioalbum einspielen.

Ozzy Osbourne hat sich nach seiner kürzlichen Operation am Rücken zu Wort gemeldet und seine Pläne fürs kommende Jahr kundgetan. So will der "Prinz der Dunkelheit" 2024 nach seinen beiden kürzlichen Longplayern ORDINARY MAN (2020) und PATIENT NUMBER 9 (2022) ein weiteres Album aufnehmen. Ginge es nach dem 74-Jährigen, soll wie bei den zwei erwähnten Platten Andrew Watt erneut als Produzent fungieren. Nur nichts anbrennen lassen "Ich sehe zu, dass ich fit werde", gibt Ozzy Osbourne im Interview mit dem britischen Metal Hammer zu Protokoll. "Vor kurzem habe ich zwei Scheiben gemacht, aber ich will ein weiteres Album machen und dann wieder…