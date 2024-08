Black Veil Brides versuchten, das Schwarze Album nachzuahmen

Im Interview mit ‘Rock Feed’ sprach Black Veil Brides-Frontman Andy Biersack über die Zusammenarbeit mit Star-Produzent Bob Rock (unter anderem Metallica, Mötley Crüe) für das Album BLACK VEIL BRIDES (2014). Dafür nahm sich die Band METALLICA (1991) als Maßstab – und ahmte die Entstehungsprozesse in jeder erdenklichen Hinsicht nach.

Empfehlung der Redaktion Black Veil Brides: Andy Biersack über sechs Jahre trocken Metalcore Andy Biersack, der 31-jährige Frontmann von Black Veil Brides, hatte lange Zeit mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen, die er mittlerweile überwinden konnte. „Das ist etwas, was viele Bands nicht machen können, weil sie finanziell nicht in der Lage sind, das zu tun. Doch wir hatten großes Glück, als wir unserem Label sagten: ‚Wir wollen eine Platte machen, die das ‚Black Album‘ (METALLICA, 1991 – Anm.d.A.) auf jeder Ebene in klanglicher Hinsicht nachahmt.‘ Wir haben das Album sogar im selben Raum in Burbank geschrieben. Mit Bob im Raum“, erzählte Biersack. „Wir haben alle Drums in demselben Raum aufgenommen, in dem sie in Burbank mit Bob aufgenommen haben und die Snare Drum verwendet, die sie verwendeten.

Wir sind nach Vancouver geflogen, um an dem Little Mountain Studiopult aufzunehmen, an dem sie diese Platte aufgenommen haben. Es wurde für mich eine Kabine gebaut, die identisch mit der von James (Hetfield, Gesang/Gitarre – Anm.d.A.) ist, als er den Gesang aufgenommen hat, mit den gleichen Lautsprechern und demselben Handmikrofon. […] Bob hat mir James’ tägliche Aufwärmübungen verraten. Ich habe bis heute eine CD, auf der James Hetfield seine Aufwärmübungen singt, die er jeden Tag macht. Ich habe zu dieser Zeit immer noch getrunken. Also habe ich dasselbe heiße Grog-Getränk zubereitet, das James jeden Tag trank.

Empfehlung der Redaktion Metallica: Bob Rock musste sich gegenüber der Band beweisen Heavy Metal, Thrash Metal Die Arbeit mit einer Metal-Größe wie Metallica ist zuweilen ein schwieriges Unterfangen. Produzent Bob Rock erinnert sich an die gemeinsame Arbeit zurück. Wir hatten sogar dieselben Background-Sängerinnen, die die Harmonien machten. Wir taten das alles. Und die Platte war für uns ein Erfolg. Es ist eine großartige Platte. Ich liebe sie. Wir haben nicht das ‚Black Album‘ noch einmal gemacht. […] Es ging mehr darum, die Gelegenheit dazu zu bekommen und diesen Traum auszuleben. Wir dachten jeden Tag: ‚Das ist unglaublich‘, wie die Erfüllung eines sehnlichsten Wunsches.“

