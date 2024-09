Opeth müssen ihr Album verschieben

Auf der Zielgeraden erleiden Opeth einen herben Rückschlag: Das für den 11. Oktober angekündigte Album THE LAST WILL AND TESTAMENT muss die Band aufgrund unvorhergesehener Problemen im Produktionsprozess notgedrungen verschieben. Nun soll das Werk am 22. November erscheinen.

Opeth lassen auf sich warten

Empfehlung der Redaktion Mikael Åkerfeldt: Filmmusik für Netflix-Serie ‘Clark’ Filmmusik In der kommenden Netflix-Serie ‘Clark’ geht es um den berüchtigten schwedischen Verbrecher Clark Olofsson. Mikael Åkerfeldt mischt mit. Mikael Åkerfeldt kommentierte in den Sozialen Medien: „Wir sind bestrebt, ein Produkt von höchster Qualität zu liefern, und um das zu erreichen, brauchen wir etwas mehr Zeit, um sicherzustellen, dass die endgültige Veröffentlichung unseren Standards entspricht.

Wir verstehen, dass dies unter Umständen eine Enttäuschung ist, aber wir schätzen eure Geduld und anhaltende Unterstützung aufrichtig.

Wir können es kaum erwarten, diese neue Musik mit euch zu teilen, und wir sind zuversichtlich, dass sich das Warten lohnen wird.“

Empfehlung der Redaktion Opeth: Mikael Åkerfeldts Anspieltipps Progressive Metal Zurücklehnen und genießen: Schwedisch(sprachig)e Musiktipps aus den Siebzigern, ausgegraben von Opeth-Mastermind Mikael Åkerfeldt. Einen konkreten Grund für die Verschiebung nannte die Band allerdings nicht. Das Interview mit Opeth zu THE LAST WILL AND TESTAMENT lest ihr in unserer aktuellen Oktoberausgabe.

