Am 25. April erscheint mit UNATØNED das elfte Studioalbum von Machine Head via Nuclear Blast/Imperium Recordings. Nach Angaben Robb Flynns sei das letzte Album OF KINGDOM AND CROWN (2022) eine „Renaissance“ für die Thrasher gewesen. Dies teilte er Chris Garza (Suicide Silence) in dessen ‘The Garza Podcast’ mit: „Es war das erste Mal, dass wir ein Konzeptalbum gemacht haben. Die Eröffnungsnummer ist ein zehnminütiger Song. Wahnsinn!

Ich hatte das Glück, schon ein paar Mal in dieser Situation gewesen zu sein, an ein Album anknüpfen zu können, das von den Fans und den Leuten so geliebt wird“, erklärt der Frontmann im Interview weiter. Gleichzeitig geht damit auch ein gewisser Druck einher, denn OF KINGDOM AND CROWN ist noch immer „unglaublich erfolgreich – es hebt die Band auf ein neues Level. Und alle wollen, dass wir ein weiteres Konzeptalbum schreiben.“ Flynns Meinung nach, sei das jedoch nicht möglich, denn „Nichts wird jemals mithalten können.“



Struktur

Außerdem habe sich der Musiker für dieses Album selbst „ziemlich strenge Vorgaben gemacht“, wie er angibt. „Ich wollte dem Album eine gewisse Struktur geben. Das letzte Album hatte viele lange Songs, also dachte ich mir: ‘Ich will auf diesem Album keinen Song, der länger als vier Minuten ist.’“ Ein weiterer Aspekt sei der „geniale Einsatz von Akkordwechseln“ à la Slayer. Laut des „riesengroßen“ Slayer-Fans sei dies „eine der am meisten unterschätzten Eigenschaften“ der Thrash-Veteranen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich auf viele neue Ansätze einzulassen, kamen letztlich „zehn Songs plus zwei Instrumentalstücke heraus. Es ist 41 Minuten lang – das kürzeste Album in der Geschichte von Machine Head. Und ich bin wirklich stolz darauf. Ich habe das Gefühl, wir haben es mit einem verdammten Monster zu tun. Es ist einfach einzigartig.“ Zumal es auf der Platte wohl nicht nur heavy zugeht, wie er weiter erklärt: „Ich habe jetzt schon vier Alben in Folge versucht, eine Klavierballade zu schreiben, und bin vier Alben in Folge gescheitert. Mit diesem Album habe ich es endlich geschafft.“ So sei Flynn auf diesen Song besonders stolz und meint: „Er ist definitiv ein Ausreißer auf dem Album, aber ich finde, er ist einfach etwas Besonderes.“

