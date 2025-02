Machine Head kündigen neues Album an

Fans von Machine Head dürfen sich auf einen neuen Longplayer der US-Metaller freuen. Denn Robb Flynn und seine drei Mitstreiter werden im Frühling ihr mittlerweile elftes Studiowerk auf die Märkte dieser Welt bringen. Es trägt den Titel UNATØNED und erscheint am 25. April 2025 über Nuclear Blast Records.

„Relevant & unaufhaltsam“

Als Vorbote für dieses „bis an die Grenzen gehendes Album, geformt aus kreativer Disziplin und dem stetigen Antrieb, voranzukommen“ gibt es ab sofort den Track ‘Unbøund’ zu hören (zugehöriges Musikvideo siehe unten). Interessenten können die kommende Machine Head-Platte UNATØNED ab sofort hier vorbestellen und pre-saven. Im Infoschreiben des Labels zur Scheibe heißt es: „Geschrieben von unterwegs – unterwegs on the road, in Hotelzimmern und auf verschiedenen Kontinenten – spiegelt sie die rohe Energie ihrer Rückkehr in den weltweiten Festivalzirkus nach einer elfjährigen Pause wider. […] Nach elf Alben sind Machine Head immer noch so stark, relevant und unaufhaltsam wie eh und je.“

Aufgenommen haben die Musiker UNATØNED zwischen Juli 2023 und Dezember 2024 in Robb’s Jam Room, in den Sharkbite Studios und Drop Of Sun Recording. Bandboss Flynn fungierte zusammen mit Zack Ohren als Produzent — Letzterer gab auch den Tontechniker. Der bekannte Rock- und Metal-Produzent sowie langjährige Kollaborationspartner Colin Richardson (Bullet For My Valentine, Carcass, Trivium) übernahm mit Chris Clancy bei Audioworks UK den Mix. Das Mastering verantworteten Ted Jensen und dessen Assistent Justin Shturtz. Neben Robb bestehen Machine aktuell aus Bassist Jared MacEachern, Gitarrist Reece Scruggs sowie Schlagzeuger Matt Alston.

Machine Head UNATØNED — die Tracklist: Landscape Øf Thørns Atømic Revelatiøns Unbøund Øutsider Nøt Løng Før This Wørld These Scars Wøn’t Define Us Dustmaker Bønescraper Addicted Tø Pain Bleeding Me Dry Shards Øf Shattered Dreams Scørn 🛒 MACHINE HEAD-PATCH BEI AMAZON HOLEN!

