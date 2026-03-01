Toggle menu

Plattenteller mit Philip Shouse

Philip Shouse
Foto: PR, Libby Danforth. All rights reserved.
von
Mit dem Ende Februar erscheinenden SIDE 1 beginnt der 50-jährige Philip Shouse seine Solokarriere als Sänger und Gitarrist.
METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung?

Philip Shouse: Eine Pressung von THE BEATLES auf weißem Vinyl aus dem Jahr 1978!

MH: Welche Platte hat dein Leben verändert?

PS: Da gab es wirklich viele. Ein für mich sehr wichtiges Album war das Debüt von Van Halen. ‘Eruption’ hat mein Leben verändert und mich ab dem ersten Hören auf einen neuen Kurs gebracht. Danach war ich ein anderer Mensch.

MH: Welche Platte versüßt dir Autofahrten?

PS: Das kommt ganz darauf an, wo ich unterwegs bin. Wenn ich an der Westküste fahre, etwa in Kalifornien, höre ich gerne The Beach Boys oder Ähnliches. In New York City höre ich natürlich Kiss. Es kommt aber auch auf die Jahres- und Tageszeit an. Bei RUBBER SOUL handelt es sich um ein Herbstalbum, MEDDLE von Pink Floyd gehört hingegen in die Nacht. Es gibt viele Variablen …

MH: Gibt es ein Album, auf dem du besonders gerne mitgespielt hättest?

PS: THRILLER von Michael Jackson – das bestverkaufte Album aller Zeiten. $$$$$$$!

MH: Welche Platte deiner Sammlung verdient das Prädikat „peinlich“?

PS: Mir ist keines davon peinlich. Meine Sammlung ist ein offenes Buch.

Katrin Riedl schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

