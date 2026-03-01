Das komplette Plattenteller-Interview mit Philip Shouse findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung?

Philip Shouse: Eine Pressung von THE BEATLES auf weißem Vinyl aus dem Jahr 1978!

MH: Welche Platte hat dein Leben verändert?

PS: Da gab es wirklich viele. Ein für mich sehr wichtiges Album war das Debüt von Van Halen. ‘Eruption’ hat mein Leben verändert und mich ab dem ersten Hören auf einen neuen Kurs gebracht. Danach war ich ein anderer Mensch.

MH: Welche Platte versüßt dir Autofahrten?

PS: Das kommt ganz darauf an, wo ich unterwegs bin. Wenn ich an der Westküste fahre, etwa in Kalifornien, höre ich gerne The Beach Boys oder Ähnliches. In New York City höre ich natürlich Kiss. Es kommt aber auch auf die Jahres- und Tageszeit an. Bei RUBBER SOUL handelt es sich um ein Herbstalbum, MEDDLE von Pink Floyd gehört hingegen in die Nacht. Es gibt viele Variablen …

MH: Gibt es ein Album, auf dem du besonders gerne mitgespielt hättest?

PS: THRILLER von Michael Jackson – das bestverkaufte Album aller Zeiten. $$$$$$$!

MH: Welche Platte deiner Sammlung verdient das Prädikat „peinlich“?

PS: Mir ist keines davon peinlich. Meine Sammlung ist ein offenes Buch.

Das komplette Plattenteller-Interview mit Philip Shouse findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.