Bruce Dickinson schraubt gegenwärtig eifrig und fleißig an seinem neuem Soloalbum. Wie andere Musiker in den Sozialen Netzwerken ausplaudern, steigen die Gesangsaufnahmen dafür im Studio von Ex-Nirvana-Schlagzeuger und Foo Fighters-Chef Dave Grohl. Des Weiteren scheinen die Sepultura-Mitglieder Andreas Kisser und Derrick Green in irgendeiner Form involviert zu sein. Erscheinen soll die Scheibe des Iron Maiden-Frontmanns nicht vor 2027.

Bockstark

Unter anderem berichtete Jeff Scott Soto (Trans-Siberian Orchestra, Yngwie Malmsteen) über eine zufällige Begegnung mit Bruce Dickinson im Studio 606 im kalifornischen Northridge sowie ziemlich begeistert über die neuen Songs. „Wie viel Glück habe ich eigentlich? Ich bin gekommen, um meinem lieben Freund Mistheria [Keyboarder — Anm.d.A.] Hallo zu sagen, mit dem ich bei seinem Vivaldi Metal Project zusammengearbeitet habe, und der natürlich in diesen Tagen Teil von Bruce Dickinsons Soloaktivitäten ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich bin beim Studio von Dave Grohl angekommen, als Bruce gerade ein paar finale Gesangsspuren für sein neues Album eingesungen hat. Er hat es fertiggestellt und kam raus, um ein wenig zu quatschen und abzuhängen, doch fragte dann, ob ich ein paar der Lieder hören will. Aber hallo! Ich muss sagen: Abgesehen davon, dass er stimmlich noch immer top in Form ist, waren die Songs, die Darbietungen und die allgemeine Stimmung mehr als beeindruckend. Ich glaube, dieser Wurf wird einer seiner stärksten überhaupt außerhalb von Iron Maiden sein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am Nachfolger des 2024 erschienenen THE MANDRAKE PROJECT arbeitet Bruce Dickinson unter anderem mit seinem Hauptpartner Roy „Z“ Ramirez, Schlagzeuger Dave Moreno und dem bereits erwähnte Keyboarder Mistheria. Die drei waren allesamt bereits bei TYRANNY OF SOULS (2005) mit an Bord. Des Weiteren meldete sich auch Andreas Kisser von Sepultura in den Socials zu Wort und postete einige Fotos aus Grohls Studio.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Was für ein Privileg!“, freut sich Kisser. „Es ist wahrlich eine Ehre, beim neuen Album des großen Metal-Meisters mitzumachen — einem Gentleman und einer verdammten Legende. Danke dafür, dass du mich ein bisschen Percussion auf der Scheibe hast spielen lassen.“ Eingeladen hat Kisser übrigens der Mix- und Mastering-Ingenieur Brendan Duffey. Weiter lobt Andreas den Foo Fighters-Mastermind: „Was für ein Studio du hier hingestellt hast — es ist einfach magisch.“ Überdies gibt es auch ein Foto mit Derrick Green zu sehen, welcher kommentiert: „Zusammen mit der Legende höchstpersönlich!“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.