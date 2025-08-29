Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Bruce Dickinson: Daher ist Solomusik härter als Iron Maiden

Bruce Dickinson von Iron Maiden
Bruce Dickinson von Iron Maiden
Foto: PR, John McMurtrie. All rights reserved.
von
Bruce Dickinson gönnt es sich, auf seinen Soloscheiben härter zu rocken als bei seiner Haupt-Band Iron Maiden.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Iron Maiden sind — was ihre jüngsten Veröffentlichungen angeht — nicht unbedingt durch geradlinige Heavy Metal-Brecher aufgefallen. Der geneigte Hörer musste sich auf die vielschichtigen Kompositionen einlassen wollen. Darauf aufbauend sollte Frontmann Bruce Dickinson im Interview bei dem Radiosender 94.9 & 104.5 The Pick dazu Auskunft geben, ob die im Vergleich zu seiner Stammkapelle „härtere“ musikalische Gangart seiner Soloalben mit Absicht zustandegekommen ist.

Grenzenlose Klangpalette

„Ja, denn bei Iron Maiden gibt es offensichtlich stilistisch und in allem eine Menge Einfluss von Steve [Harris; Bassist, Gründer und Haupt-Songwriter — Anm.d.Red.]“, gibt Bruce Dickinson zu bedenken. „Und während es manchmal heavy ist, ist es manchmal auch progressiv und sowas in der Art. Also bei meinen Sachen beschreite ich auch manchmal den Prog-Weg, aber ich liebe es, wenn es irgendwie knochenzerschmetternd wird.

Zurzeit liegt eine Menge Härte in der Luft, die sich Iron Maiden nicht wirklich zunutze macht, weil ich mir nicht sicher dahingehend bin, ob das zwingend in die Art von Klanglandschaft passt, die Steve mag. Aber ich bin davon nicht eingeschränkt. Es ist wie einen Maler mit einer grenzenlosen Farbpalette zu haben. Natürlich geht man dabei das Risiko ein, sich selbst ein bisschen zu verzetteln. Doch das ist ein Risiko, das es wert ist, einzugehen, weil man doch ein Künstler sein soll.“

Iron Maiden - Fear Of The Dark T-Shirt
Iron Maiden - Fear Of The Dark T-Shirt Für € 25,00 bei Amazon kaufen

Den Nachfolger seines jüngsten Solowerks THE MANDRAKE PROJECT will Bruce Dickinson Anfang 2026 einspielen. „Wir gehen im Januar nächsten Jahres ins Studio, um die Platte mit Brendan Duffey aufzunehmen, welcher BALLS TO PICASSO [das zweite Solowerk von Bruce Dickinson — Anm.d.Red.] geremixt und dabei fantastische Arbeit geleistet hat“, führt die „air raid siren“ aus. „Wenn wir also im Januar mit ihm ins Studio gehen, schauen wir darauf, das Album 2027 zu veröffentlichen. Die großartige Band, die die neue Scheibe mit mir einspielen wird, ist dieselbe, die mit mir in Europa auf Tour war. Und es es wird dieselbe Band sein, die 2027 mit mir auf Tournee gehen wird, wenn wir das neue Album veröffentlichen. Das ist zumindest die Idee.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Bruce Dickinson iron maiden Musik Solo Steve Harris THE MANDRAKE PROJECT
Neuer Iron Maiden-Drummer Simon Dawson meldet sich zu Wort
Simon Dawson, Iron Maiden
Der neue Schlagzeuger der Heavy Metal-Legenden Iron Maiden, Simon Dawson, hat sich nach seiner ersten Tournee mit der Band zu Wort gemeldet.
Simon Dawson, der bei Iron Maiden neuerdings Nicko McBrain am Schlagzeug ersetzt, hat sich nach seiner ersten Tournee mit der Band in einem Video mit ein paar Worten an die Fans gerichtet. Er sagt: "Was kann ich sagen? Es war eine unglaubliche Tournee. Offensichtlich meine erste mit Iron Maiden. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie sehr ich die Unterstützung, die ich von den Fans bekommen habe, zu schätzen weiß. Ihr wart absolut großartig zu mir, und ich könnte mir nichts Besseres wünschen." Das Ende einer Ära Wenige Stunden, nachdem Nicko McBrain am 7. Dezember 2024 bei einem Konzert in…
Weiterlesen
Zur Startseite