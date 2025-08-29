Iron Maiden sind — was ihre jüngsten Veröffentlichungen angeht — nicht unbedingt durch geradlinige Heavy Metal-Brecher aufgefallen. Der geneigte Hörer musste sich auf die vielschichtigen Kompositionen einlassen wollen. Darauf aufbauend sollte Frontmann Bruce Dickinson im Interview bei dem Radiosender 94.9 & 104.5 The Pick dazu Auskunft geben, ob die im Vergleich zu seiner Stammkapelle „härtere“ musikalische Gangart seiner Soloalben mit Absicht zustandegekommen ist.

Grenzenlose Klangpalette

„Ja, denn bei Iron Maiden gibt es offensichtlich stilistisch und in allem eine Menge Einfluss von Steve [Harris; Bassist, Gründer und Haupt-Songwriter — Anm.d.Red.]“, gibt Bruce Dickinson zu bedenken. „Und während es manchmal heavy ist, ist es manchmal auch progressiv und sowas in der Art. Also bei meinen Sachen beschreite ich auch manchmal den Prog-Weg, aber ich liebe es, wenn es irgendwie knochenzerschmetternd wird.

Zurzeit liegt eine Menge Härte in der Luft, die sich Iron Maiden nicht wirklich zunutze macht, weil ich mir nicht sicher dahingehend bin, ob das zwingend in die Art von Klanglandschaft passt, die Steve mag. Aber ich bin davon nicht eingeschränkt. Es ist wie einen Maler mit einer grenzenlosen Farbpalette zu haben. Natürlich geht man dabei das Risiko ein, sich selbst ein bisschen zu verzetteln. Doch das ist ein Risiko, das es wert ist, einzugehen, weil man doch ein Künstler sein soll.“

Den Nachfolger seines jüngsten Solowerks THE MANDRAKE PROJECT will Bruce Dickinson Anfang 2026 einspielen. „Wir gehen im Januar nächsten Jahres ins Studio, um die Platte mit Brendan Duffey aufzunehmen, welcher BALLS TO PICASSO [das zweite Solowerk von Bruce Dickinson — Anm.d.Red.] geremixt und dabei fantastische Arbeit geleistet hat“, führt die „air raid siren“ aus. „Wenn wir also im Januar mit ihm ins Studio gehen, schauen wir darauf, das Album 2027 zu veröffentlichen. Die großartige Band, die die neue Scheibe mit mir einspielen wird, ist dieselbe, die mit mir in Europa auf Tour war. Und es es wird dieselbe Band sein, die 2027 mit mir auf Tournee gehen wird, wenn wir das neue Album veröffentlichen. Das ist zumindest die Idee.“

—

