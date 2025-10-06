Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Iron Maiden: Dickinson beachtete Blaze Bayley-Alben nicht

Bruce Dickinson (r.) hatte keinen Kopf für die Iron Maiden-Platten mit Blaze Bayley
Bruce Dickinson (r.) hatte keinen Kopf für die Iron Maiden-Platten mit Blaze Bayley
Foto: Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine/Future via Getty Images/Future via Getty Images + Gary Miller/Getty Images. All rights reserved.
von
Bruce Dickinson hatte keine Energie dafür übrig, in die zwei Iron Maiden-Platten mit Blaze Bayley am Mikro reinzuhören.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die beiden Iron Maiden-Longplayer mit Blaze Bayley am Mikro laufen bei den Fans heutzutage eher „unter ferner liefen“. Auch Bruce Dickinson, der von 1993 bis Anfang 1999 mit seiner Solokarriere beschäftigt war, schenkte THE X-FACTOR (1995) und VIRTUAL XI (1998) keine Aufmerksamkeit. Dies gab die „air raid siren“ in einem neuen Interview mit Fozzy-Frontmann Chris Jericho in dessen „Talk Is Jericho“-Podcast zu Protokoll.

Mein Ding, sein Ding

Auf die Frage, ob er die beiden Studiowerke beachtete, während er nicht bei Iron Maiden sang, erwiderte Dickinson: „Nein. Nicht, dass ich kein Interesse daran gehabt hätte, sie mir anzuhören, aber ich war einfach zu beschäftigt damit, meinen eigenen Kram zu machen. Ich bekam schon irgendwie mit, dass es sie gab, aber auf eine gewisse Art fand ich: ‚Das geht mich nichts an. Ich bin nicht mehr in der Band.’

Und ich wünschte Blaze alles Gute. Denn als er bei der Band einstieg, hielt ich seine Stimme für sehr anders als meine. Ich habe geliebt, was er bei Wolfsbane gemacht hat. Und dachte mir nur: ‚Ich hoffe, es funktioniert.‘ Das hat es ja dann leider nicht. Aber ich liebe Blaze. Er eine großartige Persönlichkeit. Es gibt nicht einen bösartigen Knochen in seinem Körper. Er ist ein toller Kerl.“

Iron Maiden - Eddie Number Of The Beast T-Shirt
Iron Maiden - Eddie Number Of The Beast T-Shirt Für € 21,19 bei Amazon kaufen

Des Weiteren wollte Chris Jericho wissen, ob es die Idee von Iron Maiden-Bassist Steve Harris oder von Dickinson selbst war, nach Bruces Comeback die Bayley-Songs ‘The Clansman’ und ‘Sign Of The Cross’ live zu spielen. Der Sänger entgegnete: „Daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Aber als ich sie hörte, befand ich, dass ich mit ihnen durchaus etwas anfangen könnte. Um ehrlich zu sein würden nicht alle Lieder, die sie mit Blaze gemacht haben, unbedingt zu meiner Stimme passen.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Weil manche der Stücke, die sie für Blaze schrieben, nicht in meinem Stimmumfang liegen. Sie sind ein bisschen tief. Während Blaze das mit einer Menge Power sang, weil es in seinem Stimmumfang lag, würde ich offen gesagt damit kämpfen, diese Melodie so effektiv wie Blaze klingen zu lassen, weil es ein wenig unter dem ist, wo all die Pferdestärken bei meiner Stimme durchschlagen.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Blaze Bayley Bruce Dickinson iron maiden Steve Harris THE X-FACTOR VIRTUAL XI
Dickinson klang wie ein Büffel bei 1. Singversuch nach Chemo
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson hat bei "The Charismatic Voice" ausgiebig über seine Stimme und seine Krebserkrankung geplaudert.
Bruce Dickinson hat kürzlich ein ausführliches Interview bei The Charismatic Voice gegeben. Im über zwei Stunden langen Gespräch mit Gastgeberin Elizabeth Zharoff kam auch die Krebserkrankung des Iron Maiden-Sängers von vor rund zehn Jahren noch einmal aufs Tableau. Außerdem rief die "air raid siren" seine Erinnerungen an die ersten Singversuche nach seiner Strahlen- sowie Chemotherapie wach. Zu kurz gewartet "Die technische Diagnose für mich lautete T3 N1 Mo", rekapituliert Dickinson. "Das bedeutet, dass der Tumor [in meinem Hals] als Tumor im dritten Stadium eingestuft wurde. Hier geht es im Grunde darum, wie groß er war. Das ‚N’ weist auf assoziierte…
Weiterlesen
Zur Startseite