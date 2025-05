Bei Jane’s Addiction war es vergangenen Herbst bekanntlich zu einem Eklat gekommen. Frontmann Perry Farrell hatte beim Konzert am 13. September 2024 in Boston Gitarrist Dave Navarro angegangen. Der Sänger stieß seinen Band-Kollegen zunächst mit seiner Schulter und schlug ihm dann gegen den Arm. Bassist Eric Avery griff beherzt ein und verhinderte Schlimmeres. Nun hat sich Navarro zu Wort gemeldet und Liveshows von Jane’s Addiction eine kategorische Absage erteilt. Zunächst plauderte der Musiker im Interview bei Guitar Player über seine besten und schlechtesten Auftritte seiner Karriere. Als positiv erwähnte Dave dabei einige Gigs im Jahr 2024 in Europa.

Keine Zukunft

Diese hätte die Band mit reduzierter Live-Produktion bestritten, weswegen der Fokus auf der Musik und sowie Jams gelegen habe. „Der Gig, den ich am wenigsten gemocht habe, war das Konzert am Freitag, den 13. September 2024 in Boston. Ich muss hier in groben Zügen sprechen, denn es ist immer noch sehr frisch und nicht aufgearbeitet. Es gab eine Auseinandersetzung auf der Bühne. Und all die harte Arbeit, die Hingabe, das Schreiben sowie die Stunden im Studio, unsere Reise durch das Land und Europa, und mein Versuch meine Krankheit zu überwinden — das kam alles zu einem kreischenden Stopp und hat das Leben der Band für immer zerstört. Und es gibt keine Chance für die Band, jemals wieder zusammen zu spielen.“

Perry Farrell hatte sich Mitte September bei den Fans und Jane’s Addiction wie folgt entschuldigt: „Dieses Wochenende war unglaublich schwierig. Und nachdem ich die Zeit und den Raum hatte nachzudenken, ist es nur richtig, dass ich mich bei meinen Band-Kollegen (insbesondere Dave Navarro), den Fans, meiner Familie und meinen Freunden für meine Taten während des Konzerts am Freitag entschuldige. Bedauerlicherweise führte mein Kurzschluss zu unentschuldbarem Verhalten. Und ich übernehme die volle Verantwortung dafür, wie ich mit der Situation umgegangen bin.“

Jane’s Addiction hatten zuvor in einen Statement in den Sozialen Medien verkündet, dass die Band die komplette damals laufende US-Tournee absagt und eine Auszeit nimmt. „Aufgrund eines anhaltenden Verhaltensmusters und der psychischen Probleme unseres Sängers Perry Farrell sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir keine andere Wahl haben, als die aktuelle US-Tour abzubrechen. Unsere Sorge um seine persönliche Gesundheit und Sicherheit sowie unsere eigene lässt uns keine andere Wahl. Wir hoffen, dass er die Hilfe findet, die er braucht. […] Wir sehen keine Lösung, die entweder eine sichere Umgebung auf der Bühne gewährleisten oder es uns ermöglichen würde, jeden Abend zuverlässig eine großartige Vorstellung zu liefern. Unsere Herzen sind gebrochen. Dave, Eric und Stephen.“

