Nachdem sich alle Gründungsmitglieder von Jane's Addiction schon für eine Tour zusammengefunden hatten, ist nun auch neue Musik in Arbeit.

Jane's Addiction wieder in Originalbesetzung Seit 2011 gab es keine neue Musik von Jane's Addiction. Doch schenkt man dem Gitarristen der erfolgreichen US-Alternative-Rocker glauben, dann wird sich das bald ändern. In einem Interview mit Loudwire Nights plauderte Dave Navarro nämlich über die aktuelle, sehr produktive Phase der Band, die aktuell wieder aus allen Originalmitgliedern besteht. Dieses Line-up fand sich im Sommer zum ersten Mal seit 2010 zusammen, um einige Shows in Europa zu spielen. Dabei war das Ziel, kleine und intime Konzerte zu geben, anstatt in größeren Arenen zu spielen. „Diese Konzerte waren einfach magisch“, sagt Navarro im Gespräch. „Es…