Jane’s Addiction: Die Band sagt ihre US-Tour ab

Die internen Querelen bei Jane’s Addiction gehen weiter. Nachdem die Band zunächst lediglich das anstehende Konzert in Bridgeport cancelte, folgt nun eine deutlich drastischere Konsequenz: Alle anstehenden Konzerte sind abgesagt.

Tiefer Einschnitt für Jane’s Addiction

Empfehlung der Redaktion Jane’s Addiction arbeiten in Originalbesetzung an neuer Musik Alternative Rock Nachdem sich alle Gründungsmitglieder von Jane's Addiction schon für eine Tour zusammengefunden hatten, ist nun auch neue Musik in Arbeit. Nachdem es am 13. September bei dem Konzert in Boston zu einer Auseinandersetzung zwischen Sänger Perry Farrell und Gitarrist Dave Navarro gekommen war, bei der Farrell Navarro mit seiner Schulter stieß und ihm gegen den Arm schlug, zunächst eines der anstehenden Konzerte abgesagt wurde, ziehen Jane’s Addiction nun die Reißleine. Der Sänger konnte nur durch beherztes Eingreifen von Bassist Eric Avery von Schlimmerem abgebracht werden. Nun geht die Band noch einen Schritt weiter.

Wie Jane’s Addiction in einen Statement in den Sozialen Medien erklärten, werde man deshalb die anstehende Tournee vollständig absagen: „Aufgrund eines anhaltenden Verhaltensmusters und der psychischen Probleme unseres Sängers Perry Farrell sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir keine andere Wahl haben, als die aktuelle US-Tour abzubrechen. Unsere Sorge um seine persönliche Gesundheit und Sicherheit sowie unsere eigene lässt uns keine andere Wahl. Wir hoffen, dass er die Hilfe findet, die er braucht.

Empfehlung der Redaktion Jane’s Addiction entschuldigen sich für Konzert-Eklat Alternative Rock, Funk Metal, Psychedelic Rock Bei Jane's Addiction kam es unlängst beinahe zu einer Schlägerei auf der Bühne. Nun entschuldigt sich die Band für diesen Vorfall. Wir bedauern zutiefst, dass wir nicht allen unseren Fans, die bereits Tickets gekauft haben, helfen können. Wir sehen keine Lösung, die entweder eine sichere Umgebung auf der Bühne gewährleisten oder es uns ermöglichen würde, jeden Abend zuverlässig eine großartige Vorstellung zu liefern. Unsere Herzen sind gebrochen. Dave, Eric und Stephen.“

