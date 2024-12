In This Moment nehmen kreative Auszeit

Foto: Warner Music/Promo, (c) Jeremy Saffer. All rights reserved.

In This Moment

Im Oktober 2023 erschien mit GODMODE das achte Studioalbum von In This Moment. Seither waren Maria Brink und ihre Jungs gefühlt nonstop auf Tour. Zuletzt stand die „The Godmode Tour Part 2” durch Nordamerika auf dem Plan. Bereits Ende November, kurz vor dem Ende der Tournee, verkündete die Band, in den „Winterschlaf“ zu gehen, „um neue Musik zum Leben zu erwecken.“

Außerdem bedankten sich die Kalifornier bei ihren Fans: „Vielen Dank an alle, die uns bei diesem Albumzyklus unterstützt haben. Wir sind immer wieder beeindruckt von eurer Liebe und Leidenschaft, die ihr mit uns teilt. Wir lieben euch und empfinden in unserem Herzen tiefe Dankbarkeit für euch alle.“

Das nächste Kapitel

Nun, da das Pensum für dieses Jahr erfüllt ist, schreiben In This Moment via Social Media: „Wir schätzen euch alle mehr, als Worte es überhaupt ausdrücken können.“ Weiterhin betont die Band nochmals, sich vorerst zurückzuziehen, „um eine Pause einzulegen und das nächste Kapitel der Musik zu schreiben.“ Bleiben In This Moment bei ihrem bisherigen Veröffentlichungszyklus, wäre etwa 2025/2026 mit neuer Musik zu rechnen.

Empfehlung der Redaktion In This Moment mit neuem Song im Kino zu hören Alternative, Metalcore In This Moment überraschen mit neuem Material in Form des Songs ‘I Would Die For You’. Das Stück ist Teil des Soundtracks von ‘John Wick 4’. Vor ihrem letzten Studiowerk waren Brink und Co. mit ‘I Would Die For You’ am Soundtrack zu ‘John Wick 4’ beteiligt. Obendrein war das Quartett 2021 mit dem Song ‘The In-Between’ für einen Grammy nominiert. Gewonnen haben damals allerdings Body Count.

In This Moment wurde 2005 von Sängerin Maria Brink und Gitarrist Chris Howorth ins Leben gerufen. Das heißt, kommendes Jahr könnte zur Feier des 20. Jubiläums dennoch etwas kommen. Immerhin wurde auch der zehnte Geburtstag des fünften Albums BLACK WIDOW dieses Jahr gefeiert. Erst mal jedoch sei der Band eine Pause gegönnt, damit sie bald wieder mit neuer Energie durchstarten kann.

