In This Moment mit neuem Song im Kino zu hören

auch interessant

Am Donnerstag, den 23. März feierte der vierte Teil der Erfolgsreihe John Wick die Premiere. Überraschend dazu kam die Ankündigung der amerikanischen Metalcore-Band In This Moment: Die Gruppe um Sängerin und Frontfrau Maria Brink ist mit einem neuen Song im Soundtrack des Streifens vertreten.

Empfehlung der Redaktion Heavy Birthday: Maria Brink und Mille Petrozza Extreme Metal Heute ist Extreme Metal-Birthday! Anlässlich dessen gratulieren sowohl Maria Brink von In This Moment als auch Kreators Mille Petrozza. Zuletzt durften sich In This Moment-Fans über die Ankündigung der EP BLOOD 1983 freuen, die im Oktober letzten Jahres erschien. Das Jubiläumswerk beinhaltet vier neu aufgelegte Tracks des 2012 erschienenen BLOOD-Albums. Darunter sind auch der größte Hit der Band ‘Whore’, und der neue Titel ‘1983’. Dieser stellte das erste neue Output der Kalifornier seit ihrem siebten Studioalbum MOTHER (2020) dar.

Maria Brink und Co. jetzt auf großer Leinwand zu hören

Mit der Premiere von ‘John Wick 4’ erblickt auch ‘I Would Die For You’ das Licht der Welt. Eine typisch sphärische und emotionale Ballade des Quintetts aus Los Angeles, mit elektronischen Klängen, großem Schlagzeug und einem charakteristischen Maria Brink Gesangsbrett.

Mitverantwortlich für den rockigen Einschlag der Filmmusik war Produzent und Freund der Band Tyler Bates. Bates war bereits an Produktionen wie ‘Guardians Of The Galaxy’ und den vorangegangenen ‘John Wick’-Teilen beschäftigt. Wie es zu der Zusammenarbeit mit In This Moment kam, erzählte er Entertainment Weekly.

„‘I Would Die For You’ habe ich gemeinsam mit Maria Brink und Chris Howorth von In This Moment geschrieben und produziert. Chad rief mich an und fragte: ,Kennst du diese Sängerin? Ich liebe sie. Maria-irgendwas, sie ist in der Band, In This…?‘ Ich antwortete: ,In This Moment?‘ – ,Ja genau das!‘ Ich sagte: ,Ich arbeite gerade mit ihnen an ihrer neuen Platte und sie sind echte John Wick-Fans, was wirklich cool ist.‘“

In This Moment MOTHER bei Amazon

In This Moment: Wann kommt das neue Album?

Im Januar 2023 versprach die amerikanische Alternative Metal-Band ihren Fans, bald den Weg ins Studio zu gehen. Und so, wie sich Bates an dieser Stelle ausdrückt, könnte ‘I Would Die For You’ der erste neue Song der kommenden, achten Studioplatte sein. Es gilt abzuwarten. Weder Veröffentlichungsdatum noch Titel wurden bisher bekanntgegeben.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.