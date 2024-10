Nach Bekanntgabe der „Run For Your Lives World Tour“-Daten rätseln die Fans: Spielen Iron Maiden 2025 auf dem Wacken Open Air? So stehen die Chancen!

Iron Maiden starten 2025 eine neue Welttournee. Eine ganz besondere Setlist, die sich über die neun Studioalben von IRON MAIDEN bis FEAR OF THE DARK erstreckt, zusammen mit ihrer spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten, verspricht die Band zu ihrem 50. Jubiläum. Die „Run For Your Lives World Tour“ wird nächstes Jahr mit zwei Nächten in Budapest starten, gefolgt von 27 Stadion-, Festival- und Arena-Shows in ganz Europa. Darunter auch einige deutsche Dates - und eine auffällige Lücke in den Tourneedaten. Nun rätseln die Fans: Spielen Iron Maiden womöglich auf dem Wacken Open Air 2025? Manches deutet darauf hin -…