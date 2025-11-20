Gegensätze ziehen sich an — das führt auch in der Musik hier und da zu kuriosen bis coolen Paarungen. Welches von beiden hier zutrifft, soll jeder selbst entscheiden. Wie dem auch sei: In den Achtziger Jahren kam es dazu, dass die Stimmen von Ozzy Osbourne und Madonna in einem Song landeten. Und zwar handelt es sich um einen Remix des Track ‘Shake Your Head’ von der Art-Funk-Band Was (Not Was) vom 1983er-Album BORN TO LAUGH AT TORNADOS.

Die wilden Achtziger

Jüngst berichtete der erste Sohn von Ozzy Osbourne davon: Louis Osbourne — aus der ersten Ehe des „Prinzen der Dunkelheit“ mit Thelma Riley — war nämlich im Trying Not To Die-Podcast von seinem Halbbruder Jack Osbourne zu Gast. Madonna sang tatsächlich zuerst ihre Spuren für ‘Shake Your Head’ ein, verweigerte letztlich jedoch die Freigabe, weswegen Schauspielerin Kim Basinger unverhofft vors Gesangsmikrofon gezerrt wurde.

„Was (Not Was) haben ein Duett mit Madonna gemacht“, erläutert Louis Osbourne. „Es wurde für Madonna und Was (Not Was) geschrieben. Das war zu der Zeit, als Papa in den frühen Achtzigern durch die Decke ging — genauso wie Madonna. Doch dann ging sie so was von durch die Decke — und sie hatte keine Genehmigung für die Aufnahme gegeben. Also wurde das verworfen. Doch als dann Kim Basinger ihren großen Schauspielaugenblick in der Mitte ihrer Karriere in den Achtzigern hatte, wurde entschieden zu versuchen, aus ihr auch einen Pop-Star zu machen. Also nahmen sie stattdessen Kim Basinger auf.“

Später fand die gemeinsame Version mit Ozzy Osbourne und Madonna dann doch noch ihren Weg in die Öffentlichkeit — und zwar auf der Vinylversion der Compilation NOW DANCE 92. Zunächst nahm man an, dass Remixer Steve „Silk“ Hurley hierfür versehentlich die Aufnahmen von Madonna bekommen hat. Doch wie Was (Not Was)-Musiker Don Was im Interview beim US-amerikanischen Rolling Stone verriet, schickte seine Musikgruppe absichtlich die Originalaufnahme mit Ozzy und Madonna an Hurley.

„Madonna hat einen tollen Job gemacht“, erinnert sich Don Was. „Aber es klang für mich überhaupt nicht mehr nach Was (Not Was). Wir checkten ungefähr acht Jahre später, dass wir Ozzy Osbourne und Madonna auf parallelen Spuren hatten, also gaben wir es an einen Remixer — und er machte daraus ein Ozzy/Madonna-Duett.“

