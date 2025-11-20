Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ozzy Osbourne nahm einst einen Song mit Madonna auf

Ozzy Osbourne und Madonna haben tatsächlich mal ein Duett gesungen
Ozzy Osbourne und Madonna haben tatsächlich mal ein Duett gesungen
Foto: Gary Gershoff/Getty Images + Kevin Mazur Archive/WireImage. All rights reserved.
von
In den Achtzigern entstand tatsächlich ein Duett-Track mit Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne und dem Welt-Star Madonna.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Gegensätze ziehen sich an — das führt auch in der Musik hier und da zu kuriosen bis coolen Paarungen. Welches von beiden hier zutrifft, soll jeder selbst entscheiden. Wie dem auch sei: In den Achtziger Jahren kam es dazu, dass die Stimmen von Ozzy Osbourne und Madonna in einem Song landeten. Und zwar handelt es sich um einen Remix des Track ‘Shake Your Head’ von der Art-Funk-Band Was (Not Was) vom 1983er-Album BORN TO LAUGH AT TORNADOS.

Die wilden Achtziger

Jüngst berichtete der erste Sohn von Ozzy Osbourne davon: Louis Osbourne — aus der ersten Ehe des „Prinzen der Dunkelheit“ mit Thelma Riley — war nämlich im Trying Not To Die-Podcast von seinem Halbbruder Jack Osbourne zu Gast. Madonna sang tatsächlich zuerst ihre Spuren für ‘Shake Your Head’ ein, verweigerte letztlich jedoch die Freigabe, weswegen Schauspielerin Kim Basinger unverhofft vors Gesangsmikrofon gezerrt wurde.

„Was (Not Was) haben ein Duett mit Madonna gemacht“, erläutert Louis Osbourne. „Es wurde für Madonna und Was (Not Was) geschrieben. Das war zu der Zeit, als Papa in den frühen Achtzigern durch die Decke ging — genauso wie Madonna. Doch dann ging sie so was von durch die Decke — und sie hatte keine Genehmigung für die Aufnahme gegeben. Also wurde das verworfen. Doch als dann Kim Basinger ihren großen Schauspielaugenblick in der Mitte ihrer Karriere in den Achtzigern hatte, wurde entschieden zu versuchen, aus ihr auch einen Pop-Star zu machen. Also nahmen sie stattdessen Kim Basinger auf.“ 

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Später fand die gemeinsame Version mit Ozzy Osbourne und Madonna dann doch noch ihren Weg in die Öffentlichkeit — und zwar auf der Vinylversion der Compilation NOW DANCE 92. Zunächst nahm man an, dass Remixer Steve „Silk“ Hurley hierfür versehentlich die Aufnahmen von Madonna bekommen hat. Doch wie Was (Not Was)-Musiker Don Was im Interview beim US-amerikanischen Rolling Stone verriet, schickte seine Musikgruppe absichtlich die Originalaufnahme mit Ozzy und Madonna an Hurley.

Beats Studio Pro – Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität, Bis zu 40 Stunden Wiedergabezeit - Sandstein
Beats Studio Pro – Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität, Bis zu 40 Stunden Wiedergabezeit - Sandstein Für € 189,00 bei Amazon kaufen

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„Madonna hat einen tollen Job gemacht“, erinnert sich Don Was. „Aber es klang für mich überhaupt nicht mehr nach Was (Not Was). Wir checkten ungefähr acht Jahre später, dass wir Ozzy Osbourne und Madonna auf parallelen Spuren hatten, also gaben wir es an einen Remixer — und er machte daraus ein Ozzy/Madonna-Duett.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

black sabbath Kim Basinger Madonna Ozzy Osbourne Shake Your Head Song Was (Not Was)
Editorial METAL HAMMER 12/2025
MH1225_OzzyBlackSabbath_TitelQuer
Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 12/2025 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.
Liebe Metalheads, vor wenigen Monaten mussten wir endgültig Abschied von Ozzy Osbourne nehmen – kurz nach einem letzten gemeinsamen Auftritt der Black Sabbath-Originalbesetzung. Dass es zu diesem noch einmal kommen würde, war 1980 nicht vorherzusehen: Der Prince Of Darkness und Tony Iommis Truppe gingen getrennte Wege. Die Metal-Pioniere legten mit HEAVEN AND HELL ein gewagtes Comeback mit dem nicht weniger legendären Ronnie James Dio am Mikrofon vor, während BLIZZARD OF OZZ Osbournes Solokarriere nachhaltenden Aufwind verlieh. Anlässlich des 45. Jubiläums dieser Monumentalwerke erzählt Autor Frank Thießies die Geschichte beider Alben, begleitet von einem Doppelposter mit den Coverartworks in der Heftmitte.…
Weiterlesen
Zur Startseite