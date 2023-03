Ginge es nach Mark Tremonti (Alter Bridge), dann könnte es sich bei Eddie van Halen um den vielleicht berühmtesten Gitarristen überhaupt handeln.

In einem Interview mit ‘The Mistress Carrie Podcast’ erklärte Mark Tremonti (Alter Bridge, Creed), dass Eddie Van Halen der vielleicht berühmteste Gitarrist aller Zeiten sein könnte. Auch der kürzlich verstorbene Jeff Beck kommt in den lobenden Ausführungen des Musikers nicht zu kurz. „Er ist unersetzlich“ „Ich erinnere mich genau an die Sekunde, in der ich die Nachricht [von Eddies Tod - Anm. d. A.] hörte“, grübelte Mark. „Ich denke, das ist einer dieser Momente. Es ist in etwa so, als wenn man sich daran erinnern würde, damals die Nachrichten eingeschaltet zu haben und zum ersten Mal vom 11. September gehört…