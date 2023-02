Am 24. Januar 2022 verstarb Boris Pfeiffer, ehemaliges Mitglied von In Extremo. METAL HAMMER blickt auf Pfeiffers Zeit bei den Mittelalter-Giganten zurück.

Wie man es auch dreht und wendet, an In Extremo kommen Mittelalter-Fans nicht vorbei. Eine Nachricht traf die Szene vergangenes Jahr demnach besonders schwer: Der Tod von Ex-Mitglied Boris Pfeiffer. Der auch bekannt als Yellow Pfeiffer bekannte Musiker verstarb Anfang 2022 an einem Herzinfarkt. Er wurde 53 Jahre alt. An der Seite von In Extremo Vorher allerdings war Pfeiffer 24 Jahre lang Teil von Deutschlands größter Mittelalter-Band. 1997 stieg er in die Band ein und ersetzte damit kurz nach der Gründung der Band Sen Pusterbalg an der Marktsackpfeife. Später spielte er auch Schalmei und Nyckelharpa. So erlebte er die Anfangsstunden…