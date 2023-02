Die METAL HAMMER-Märzausgabe 2023: Manowar, Heaven Shall Burn, Steel Panther u.a.

Manowar-Bassist Joey DeMaio nimmt wie gewohnt kein Blatt vor den Mund – das Hellfest und METAL HAMMER bekommen ihr Fett weg. Außerdem: Neue Alben von u.a. In Flames im Review + Maximum Trennungswelle.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview „Das ist ein Scheißhaus“, bekräftigt Joey DeMaio zunächst seine Einstellung zu METAL HAMMER – um sich anschließend ausführlich und auf Augenhöhe über Selbstverständnis, Historie und Skandale rund um Manowar zu unterhalten. Vor allem mit dem Hellfest Open Air glaubt er noch ein Hühnchen rupfen zu müssen. Die ganze Geschichte lest ihr in der kommenden METAL HAMMER-Ausgabe mit umfangreicher Manowar-Titelgeschichte: Ab Mittwoch, den 15.2. im Handel, schon jetzt portofrei zu bestellen unter www.metal-hammer.de/manowar. Erste Höhepunkte des Gesprächs hört ihr ungeschönt schon jetzt nur im METAL HAMMER Podcast! Back In Black – das…