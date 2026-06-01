Linkin Park live in Hamburg: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter

Linkin Park machen mit ihrer FROM ZERO WORLD TOUR 2026 gleich für zwei Stadionshows in Hamburg Halt. Am 1. und 3. Juni verwandeln Mike Shinoda, Emily Armstrong & Co. das Volksparkstadion in einen Nu-Metal-Kessel. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu Tickets, Einlass, Anfahrt und Support-Acts.

Wann spielen Linkin Park in Hamburg?

Linkin Park spielen am:

* Montag, 1. Juni 2026

* Mittwoch, 3. Juni 2026

Gibt es noch Tickets?

Für beide Hamburg-Termine sind aktuell noch Tickets in verschiedenen Kategorien erhältlich. Je nach Bereich starten die Preise bei rund 80 bis 100 Euro. Besonders gefragt bleiben die Stehplatzbereiche sowie die VIP-Pakete rund um den „From Zero Pit“.

Wer spielt als Support?

Als Special Guests begleiten Linkin Park in Deutscland:

* Clipse

* Phantogram

Einlass und mögliche Spielzeiten

Der Einlass startet voraussichtlich ab 16:00 beziehungsweise 18:30 Uhr, abhängig von Ticketkategorie und Veranstalterangaben. Laut Fan- und Veranstaltungsinformationen könnten die Zeiten ungefähr wie folgt aussehen:

* Phantogram: ca. 18:55 Uhr

* Clipse: ca. 19:40 Uhr

* Linkin Park: ca. 20:55 Uhr

Wie immer gilt: Änderungen sind kurzfristig möglich.

Wie wird das Konzert-Wetter?

Montag, 1. Juni:

Zum Konzertabend erwartet Hamburg einen Mix aus Sonne und Wolken bei angenehmen 22 bis 23 Grad. Einzelne Schauer sind tagsüber möglich, eine komplette Regenfront ist derzeit aber nicht in Sicht. Perfektes Stadionwetter mit Kutten- und T-Shirt-Freigabe.

Mittwoch, 3. Juni:

Deutlich wechselhafter. Tagsüber werden zwar ebenfalls um die 20 bis 25 Grad erreicht, allerdings steigt die Gewitter- und Regenwahrscheinlichkeit spürbar an. Vor allem am Nachmittag und Abend könnten Schauer oder einzelne Gewitter durchziehen. Wer im Innenraum steht, sollte zur Sicherheit eine leichte Regenjacke einpacken.

Anfahrt zum Volksparkstadion

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Anreise mit dem ÖPNV wird dringend empfohlen. Das Stadion erreicht ihr über die S-Bahn-Stationen Stellingen und Eidelstedt (S3/S5). Alternativ bietet sich die Anfahrt über Othmarschen an. Von den Stationen verkehren Shuttlebusse beziehungsweise sind Fußwege ausgeschildert.

Mit dem Auto

Wer mit dem Pkw anreist, nutzt die A7 und fährt über die Ausfahrten Volkspark oder Stellingen. Rund um das Stadion stehen Parkflächen zur Verfügung, allerdings ist mit erheblichem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Frühzeitige Anreise empfohlen.

Adresse

Volksparkstadion

Uwe-Seeler-Allee 9

22525 Hamburg

Was erwartet die Fans?

Mit Songs vom aktuellen Album FROM ZERO sowie Klassikern wie ‘In The End‘, ‘Numb‘, ‘Faint‘ oder ‘What I’ve Done‘ gehören die Hamburg-Shows zu den größten Rock-Events des Sommers. Nach den umjubelten Deutschland-Konzerten der vergangenen Tour-Runde dürften erneut weit über 50.000 Fans pro Abend ins Stadion strömen.

Fan-Drumherum in Hamburg

Linkin Park laden vom 1. bis 3. Juni zu einem Fischbrötchen-Pop-up am Kamp 13. Alle interessierten Fans sollen mit der Hamburger Spezialität versorgt werden. Zwischen den zwei Konzerten am 2. Juni lässt sich beim Fan-Hangout (inklusive Pizza und Karaoke) in der „Thai-Oase“ (Große Freiheit 40) feiern – doch der Platz in der kleinen Karaoke-Bar ist sehr begrenzt.

Setlist Link Park

Die Setlist könnte – angelehnt an vorherige Konzerte – ähnlich aussehen wie folgt:

Somewhere I Belong

Lying From You

Up From The Bottom

Points Of Authority

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Castle of Glass

Where’d You Go

Waiting For The End

From The Inside

Two Faced

Joe Hahn Solo

When They Come for Me / Step Up / Until It Breaks / Lift Off / Remember The Name

Unshatter

One Step Closer

Lost

Leave Out All The Rest

What I’ve Done

Overflow

Numb

In The End

Faint

Zugabe:

Papercut

Heavy Is The Crown

Bleed It Out

Weitere Linkin Park-Konzerte 2026 in und um Deutschland:

1. Juni 2026: Hamburg, Volksparkstadion

3. Juni 2026: Hamburg, Volksparkstadion

5. Juni 2026: Rock am Ring

7. Juni 2026: Rock im Park

9. Juni 2026: Wien, Ernst-Happel-Stadion

11. Juni 2026: München, Allianz-Arena

12. Juni 2026: München, Allianz-Arena

30. Juni 2026: Zürich, Stadion Letzigrund

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