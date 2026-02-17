Toggle menu

Metal Hammer

Linkin Park: Neues Line-up war ganz „natürlich“

Linkin Park 2025
Linkin Park 2025
Foto: Promo/Warner, Jimmy Fontaine. All rights reserved.
von
Die kreative Zusammenarbeit mit Linkin Park-Neuzugängen Colin Brittain und Emily Armstrong war für die Band schnell natürlich.
Im November 2024 veröffentlichten Linkin Park mit FROM ZERO ihr erstes Album seit dem Tod Chester Benningtons. Am Mikrofon bekanntermaßen die neue Sängerin Emily Armstrong, und am Schlagzeug der Produzent Colin Brittain. Laut DJ Joe Hahn fügten sich beide Neuzugänge schnell und erfolgreich in den Arbeitsprozess der Band ein. Bandleader Mike Shinoda stimmt ihm zu.

Erst Austausch, dann Arbeit

In einem Interview mit Lollapalooza India erzählt Hahn: „Ich denke, ein großer Teil dessen, was uns zu uns macht, ist, dass wir meistens gemeinsam abhängen, bevor wir überhaupt Musik machen. Wir sind oft in einem Zimmer in Mikes Heimstudio und reden über das Leben, Sachen, die uns interessieren und Dinge, die uns beschäftigen. Wir tauschen unsere Erfahrungen aus.  

Manchmal steuern wir dadurch schon ein Thema an oder ein Gefühl, eine Art Vibe, wenn wir anfangen zu schreiben. Das kommt immer von einer anderen Inspiration, aber es kommt wirklich aus diesem Kollektiv. Wir waren an einem Punkt angekommen, an dem wir uns darauf gefreut haben, etwas Neues zu probieren“, erklärt er.

Freundschaft geht vor

Hahn führt weiter aus: „Genau da sind Emily und Colin in dieses Umfeld gekommen, das wir immer haben. Es war ganz natürlich für sie, Teil davon zu sein. Ich würde sagen, dass vieles davon sowohl mit unserer Freundschaft zu tun hat als auch den Fähigkeiten, die wir alle mitbringen.“

Band-Kopf und Co-Vokalist Mike Shinoda stimmt seinem Kollegen zu: „Diese Chemie zwischen uns hat sich innerhalb von Tagen und Wochen entwickelt. Es war genau das, was uns zu ihnen gezogen hat, anstatt zu den anderen Optionen, die wir hätten bedenken können.“ 

Das sei wichtig gewesen, denn zuerst hätten die Originalmitglieder herausfinden müssen, ob es zusammen überhaupt noch Spaß mache und ob ein Neustart den nötigen Schwung hätte, um weiterzugehen. „Erst als wir diese echte Energie gefunden hatten, kamen Emily und Colin separat und dann gemeinsam zu uns, und die Sache nahm wirklich ihren Lauf“, erklärt Shinoda.


Themen

Colin Brittain Emily Armstron joe hahn Line-Up Linkin Park Mike Shinoda neue Mitglieder
