METAL HAMMER präsentiert:

Am Dienstag (02.06.2026) werden Iron Maiden im Rahmen ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee in der Heinz von Heiden Arena in Hannover spielen. Special Guest: Megadeth.

16 Uhr Einlass

19:25 Uhr M eg adeth

20:50 Iron Maiden

22:55 Ende

Adresse: Robert-Enke-Straße 1, 30169 Hannover

Tickets

Es sind noch wenige Tickets erhältlich.

Allgemeine Infos

Vor Ort ist keine Barzahlung möglich. Bezahlt werden kann über alle aktuell gängig kontaktlosen Zahlungsmittel (EC-Karte, Apple Pay, Kreditkarte). Ausgenommen sind Merchandising-Artikel, diese können auch mit Bargeld bezahlt werden.

Cannabis

„Zum Schutz minderjähriger Besucher*innen machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch und verbieten, trotz Legalisierung, den Konsum und das Mitführen von Cannabis auf unseren Veranstaltungen bzw. auf unseren Veranstaltungsgeländen.“

Videoüberwachung

„Im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen während des Iron Maiden Konzertes am 02.06.2026 in der Heinz von Heiden Arena kommen Videoüberwachungsanlagen am Eingang sowie auf dem Veranstaltungsgelände zum Einsatz. Die Überwachung dient ausschließlich der Sicherheit der Besucher*innen und der Prävention von Straftaten. Die Aufnahmen werden ausschließlich von autorisierten Personen eingesehen und nur für die Dauer der Veranstaltung (max. 72h) gespeichert. Nach der Veranstaltung werden sie unverzüglich gelöscht, es sei denn, sie sind für ein laufendes Ermittlungsverfahren erforderlich.

Die Videoüberwachung erfolgt in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den geltenden nationalen Datenschutzgesetzen. Die Privatsphäre der Besucher*innen wird respektiert. Es werden keine Bereiche überwacht, die einen übermäßigen Eingriff in die Privatsphäre darstellen (z. B. Toiletten oder Umkleidekabinen). Mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes erklären sich die Besucher*innen mit der Videoüberwachung einverstanden.“

Anreise

Auto

A2 aus Richtung Westen

Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen (42) nutzen

weiter Richtung City

der Ausschilderung zur Heinz von Heiden Arena (ehemals HDI Arena) folgen

A2 aus Richtung Braunschweig/Berlin

am Autobahnkreuz Hannover-Buchholz (47) auf die A37 wechseln

bis zum Kreuz Seelhorst fahren und dann auf die B65 wechseln

weiter Richtung City

der Ausschilderung zur Heinz von Heiden Arena (ehemals HDI Arena) folgen

A7 aus Richtung Hamburg

am Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst auf die A37 fahren

bis Kreuz Seelhorst fahren und dann auf die B65 wechseln

weiter Richtung City

der Ausschilderung zur Heinz von Heiden Arena (ehemals HDI Arena) folgen

A7 aus Richtung Hildesheim/Kassel

am Autobahndreieck Hannover-Süd (60) auf die A37 Richtung Messe abfahren

dann über die B65 weiter Richtung City

der Ausschilderung zur Heinz von Heiden Arena (ehemals HDI Arena) folgen

Parkplätze PKW

Schützenplatz, direkt am Stadion (ca. 5000 Stellplätze); Ausnahme: während des Schützenfestes sowie während des Schützenfestauf- und -abbaus steht der Schützenplatz nicht als Parkplatz zur Verfügung.

Die Behindertenparkplätze befinden sich bei den Stadionkonzerten auf dem Parkplatz des LandesSportBund Niedersachsen (Ferdinand-Wilhelm-Fricke 10).

Busparkplätze

Busparkplätze befinden sich ausschließlich im Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg – Anfahrt über den Stadtteil Ricklingen – und dann über die Stadionbrücke in den Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg.

Öffentliche Verkehrsmittel

vom Hauptbahnhof mit den U-Bahnlinien 3, 7 und 9 Richtung Wettbergen, Wallensteinstr. bzw. Empelde bis Haltestelle Waterloo (5 Minuten Fußweg zur Heinz von Heiden Arena (ehemals HDI Arena), Eingang Nord)

von der U-Bahn Haltestelle Aegidientorplatz der Linien 1, 2, 4, 5, 6, 8 und 11 ist es ebenfalls nur ein ausgeschilderter Fußweg von ca. 10 Minuten zur Heinz von Heiden Arena (ehemals HDI Arena), Eingang Nord.

vom Hauptbahnhof mit den U-Bahnlinien 3 oder 7 Richtung Wettbergen bis Haltestelle Stadionbrücke (5 Minuten Fußweg zur Heinz von Heiden Arena (ehemals HDI Arena), Eingang Süd)

Barrierefreiheit

Einlass

Der Behindertenzugang befindet sich am Eingang Süd (Eintrittskarten für die Blöcke S1-9, S10-16, O5-8 und O14-17, W1-7, O1-4, O10-13). Wichtig: Rollstühle und Rollatoren sind im Innenraum aufgrund von behördlichen Auflagen nicht erlaubt.

Parkplatz

Personen mit dem „Sonderparkausweis für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung“ werden von der Polizei und dem Ordnungsdienst zum Parkplatz (P4) des Landessportbundes (LSB) am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg durchgelassen. Von dort ist der Behindertenzugang am Eingang Süd (Eintrittskarten für die Blöcke S1-9, S10-16, O5-8 und O14-17, W1-7, O1-4, O10-13) gut zu erreichen. Eine Reservierung von Parkplätzen ist nicht möglich. Hinweis: Der genannte Sonderparkausweis ist nur in Verbindung mit einer Eintrittskarte gültig!

Bewegungseingeschränkte Personen mit Rollator

Bitte kauf ein normales Sitzplatzticket ausschließlich für den Unterrang. Den Oberrang erreichst du mit einem Rollator nicht, es gibt dort keine Aufzüge. Im Innenraum sind Rollatoren aufgrund baupolizeilicher Vorgaben nicht erlaubt und diese müssen den Bereich verlassen. Karten für den Rollstuhlbereich sind ausschließlich Rollstuhlfahrern*innen vorbehalten, dort gibt es keine Sitzmöglichkeiten.

Wir empfehlen ein Sitzplatzticket in der letzten Reihe des Unterrangs, möglichst nah am Gang. Bitte beachte, dass in jedem Fall ein paar wenige Stufen zu überwinden sind. Solltest du keine Begleitperson zu dem Konzert mitnehmen, wende dich bitte an unseren Ordnungsdienst, der deinen Rollator entsprechend platzieren wird. Begleitpersonen für Personen mit Rollatoren benötigen ebenfalls ein gültiges Ticket.

Gehhilfen

Das Mitbringen von Gehhilfen und Krücken o.Ä. ist aus Sicherheitsaspekten im gesamten Innenraum nicht gestattet. Auf den Sitzplätzen sind die vorgenannten Hilfen erlaubt.

Weitere Infos hier zum Download.

Wetter

Euch erwartet perfektes Konzertwetter: Feine 20°-22° bei wolkigem Himmel. Nach Sonnenuntergang (21:34 Uhr) ist leichter Regen (40% Wahrscheinlichkeit) möglich.

Infos zum Pollenflug findet ihr hier.

Setlist

vom 30.05.2026 im Národný Futbalový štadión, Bratislava-Nové Mesto, Slowakei

Murders In The Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom Of The Opera

The Number Of The Beats

Infinite Dreams

Powerslave

2 Minutes To Midnight

Rime Of The Ancient Mariner

Run To The Hills

Seventh Son Of A Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Zugabe

Aces High

Fear Of The Dark

Wasted Years

(Quelle: setlist.fm)

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